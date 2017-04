Neuss: Düsseldorfs OB Geisel talkt Dienstag auf dem blauen NGZ-Sofa

Morgen Abend in der "Bürger": Der Rathaus-Chef aus der Nachbarstadt spricht über Tour-Start, Stellenabbau und Städtenachbarschaft. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend dürfen sich die Gäste freuen, die morgen Abend den Talk auf dem blauen NGZ-Sofa im Restaurant Essenz, Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft, besuchen: Redaktionsleiter Ludger Baten als Gastgeber erwartet Thomas Geisel (SPD), den meinungsfreudigen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18 Uhr; Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Als Sportstadt positioniert sich Düsseldorf aktuell weltweit. Zunächst werden am Rhein vom 29. Mai bis 5. Juni die Tischtennis-Weltmeisterschaften ausgetragen. Keinen Monat später startet das größte Radsport-Spektakel des Jahres in Düsseldorf: der Grand Depart zur Tour de France mit Prolog am 1. Juli über zwei Rheinbrücken und der zweiten Etappe, die am 2. Juli auf ihrem Weg von Düsseldorf nach Lüttich auch die Kreis-Städte Meerbusch, Neuss, Kaarst und Korschenbroich passiert. Es ist Geisels Erfolg. Er hat die beiden Sport-Großveranstaltungen nach Düsseldorf geholt.

Beifall im Sport, Kritik in der Kultur. Die Kunstschaffenden folgen dem OB nicht, wenn der öffentlich das Schauspielhaus zur Disposition stellt oder laut über die Zusammenlegung von Museen nachdenkt. Doch Geisel, selbst ein konditionsstarker Sportler, ist ein Kämpfer. Er stellt sich den Diskussionen und ist von der Kraft seiner Argumente überzeugt. Dazu gehört für Geisel auch, die stätischen Ausgaben zu senken. Unter anderem will der Rathaus-Chef 2000 Stellen in der Verwaltung abbauen. Das sind 20 Prozent der Belegschaft.

Beim Talk wird aber auch über die Führungsrolle Düsseldorfs für die Region gesprochen und darüber, wie konkret interkommunale Projekte sind. Stichworte sind die Neuss Düsseldorfer Häfen, die ITK Rheinland, aber auch gemeinsame Messeauftritte von der Mipim in Cannes bis zu Expo Real in München. Schließlich ist da noch die neue Metropolregion Rheinland. Was kann der noch junge Verein mit der komplizierten Struktur leisten, dessen erster Vorsitzender Thomas Geisel ist?

Thomas Geisel, 1963 in Ellwangen geboren, ist Sozialdemokrat. Der Jurist und Politikwissenschaftler war zuletzt für die Ruhrgas AG beruflich tätig, ehe er 2014 für viele überraschend die OB-Wahl in Düsseldorf gegen Amtsinhaber Dirk Elbers (CDU) in einer Stichwahl gewann.

Quelle: NGZ