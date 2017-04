später lesen Neuss Duo dringt in Schule ein - Polizei sucht Rad-Besitzer 2017-04-04T19:16+0200 2017-04-05T00:00+0200

Die Polizei sucht den Eigentümer eines silbergrauen Damenelektrorades der Marke Gazelle Typ Orange Plus Innergy. Es wurde bei Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige sichergestellt, die von Zeugen in der Nacht zu Montag dabei beobachtet wurden, wie sie Gegenstände über einen Zaun an der Realschul-Sporthalle an der Frankenstraße hoben. Das Duo wurde von einer hinzugerufenen Polizeistreife an der Annostraße gestellt. Wie sich herausstellte, hatten die beiden jungen Männer (17 und 20 Jahre) alt die Musikanlage aus der Schule gestohlen.