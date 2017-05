später lesen Neuss Durch Musik mit Demenzkranken kommunizieren 2017-05-11T20:12+0200 2017-05-12T00:00+0200

Ein besonderes Projekt hat der akademische Wiener Gesangscoach und Opernsänger Peter A. Leussink initiiert und entwickelt: "Belcanto & Demenz" heißt sein Fortbildungsangebot. Dabei will er vermitteln, wie Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen funktioniert - nämlich mit Musik. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai, bietet das St.-Augustinus-Memory-Zentrum an der Steinhausstraße diese Fortbildung Interessierten an. Finanziell wird die Einrichtung von Soroptimist International Club Neuss unterstützt, der das Vorhaben mit 2000 Euro fördert.