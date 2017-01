Neuss: Ehemaliger "Herzog"-Koch erhält ersten Stern

Für 150 Kinder in Mittenwalder Schulen und Kindergärten standen gestern Schinkennudeln mit Gurkensalat auf dem Essensplan. Das Besondere: Zubereitet und serviert wurden sie von einem Sternekoch. Für Andreas Hillejan ist das kein großes Ding. "Wir sind ja eh da, da läuft das so durch", sagt der Inhaber des Marktrestaurants, der sich im Jahr 2010 von Neuss aus aufmachte, um etwas Neues aufzubauen.

Sein Haus in der Urlaubsregion Oberbayern ist seitdem für viele Neusser ein Anlaufpunkt, wenn sie Richtung Alpen unterwegs sind. Auch der Holzheimer Christian Henke machte jetzt auf der Rückreise aus dem Ski-Urlaub mit Familie am Mittenwalder Dekan-Karl-Platz einen letzten "Einkehrschwung". Und er stellte überrascht fest: Trotz Aufstieg in die Königsklasse der - derzeit 243 - deutschen Sterneköche hat Hillejan nicht an der Preisschraube gedreht. Der sieht dazu keinerlei Veranlassung: "Warum sollte ich das Konzept verändern?"

Geboren in Kerken am Niederrhein, kam Andreas Hillejan nach seiner Ausbildung im Krefelder Seidenweberhaus und Stationen wie dem Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf als Chefkoch ins Restaurant "Herzog von Burgund" an der Erftstraße. Damals wie heute eine gute Adresse für Genießer der gehobenen Küche. Schnell wurde Hillejan dort Mitinhaber des von Erich Tiefenbacher geführten Hauses. Besuche von Koch-Legenden wie Eckart Witzigmann oder Wohltätigkeits-Dinners für die Aktion "Menschen für Menschen" des Schauspieler Karlheinz Böhm sorgten auch damals schon für Positiv-Schlagzeilen für den "Herzog".

Aber das Neuss-Kapitel endete für Hillejan, als er die Chance bekam, etwas Eigenes aufbauen zu können. Er war über Bekannte mit einem Mittenwalder in Kontakt gekommen, der sich für sein Neubau-Objekt ein Restaurant wünschte, das vom Niveau her, so Hillejan, "über einem Gasthaus, aber unter der Sterneküche lag". Aus diesem Raster ist Hillejan jetzt unbeabsichtigt, wie er betont, nach oben ausgebrochen. Die Sterne-Bewertung sei überraschend gekommen und habe ihn und sein Team aus einer Komfortzone vertrieben: "Früher konnten wir den Gast überraschen, jetzt ist die Erwartungshaltung an unsere Küche eine ganz andere", sagt er. Aber schlaflose Nächte macht ihm das nicht. Er sieht sein Haus noch immer breit aufgestellt und als Restaurant für alle.

Die Brücken nach Neuss sind - auch dank Facebook - nie ganz abgerissen. Eng sind sie noch zu Marc Hillen und seiner Agentur "H 1", die eine Gruppe junger Spitzenköche vermarktet, die unter dem Label "Jeunes Restaurateurs" firmiert. Diesem Kreis gehört Hillejan schon seit 2008 an.

Quelle: NGZ