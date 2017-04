später lesen Neuss Ehemaliger Schulseelsorger an Marienberg wird Bischof in Mainz 2017-04-18T19:42+0200 2017-04-19T00:00+0200

Wenn die Schulkapelle Marienberg mehr als eine Glocke hätte, da ist sich Kreisdechant Guido Assmann sicher, dann hätten diese gestern alle geläutet. Denn Papst Franziskus hat den in Köln geborenen Priester und Theologieprofessor Peter Kohlgraf, der von 2009 bis 2012 Schulpfarrer am Gymnasium und am Berufskolleg Marienberg sowie Subsidiar im Seelsorgebereich Neuss-Mitte war, zum Bischof von Mainz berufen. Der 50-Jährige wird Nachfolger des im Mai vergangenen Jahres emeritierten Kardinals Karl Lehmann. Zu seinem Bistum zählen rund 740.000 Katholiken. Der Tag seiner Bischofsweihe und Amtseinführung steht noch nicht fest. "Zur Bischofsweihe werden sicher viele Neusser nach Mainz fahren", sagt Assmann. "Wenn diese nicht am Neusser Schützenfest ist", fügt er hinzu.

