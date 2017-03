Neuss: Ehrenplaketten der Heimatfreunde

Die Vereinigung der Heimatfreunde Neuss zeichnete sechs Bürger aus.

Die Heimatfreunde haben am Samstagvormittag vier Ehrenplaketten an sechs verdiente Persönlichkeiten verliehen. Für die beiden geehrten Ehepaare, Dr. Lothar Biskup und Monika Biskup sowie Professor Peter Cygan und Dr. Ellen Cygan, gab es jeweils zwei Urkunden und zwei Anstecknadeln und eine Plakette. Außerdem wurden Monika Tups und Hermann Gröhe geehrt. Der Vorsitzende der Heimatfreunde, Christoph Napp-Saarbourg, und seine Stellvertreterin Anna Maria Holt ehrten verdiente Bürger - wie den Mann, der 1961 in Uedem geboren worden war und als Dreijähriger nach Neuss kam: "Er trug lieber Pulli statt Anzug, war deutlich anders als die Nüsser Jungs", erklärte der Vorsitzende. Gemeint war Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. "Kein Termin ist ihm zu viel, kein Brief bleibt unbeantwortet", verriet der Laudator. Der erzielte wenig später einen Lacherfolg, indem er folgendes erklärte: "Als mich meine Mutter zum ersten Mal in einer Schützenuniform sah, zweifelte sie an ihrem Erziehungserfolg."

Monika Tups, 1952 in Kärnten geboren, besuchte ab dem 11. Lebensjahr eine Klosterschule in Graz, war schon sehr früh für die jüngeren Kinder mit verantwortlich. Als Geschäftsführerin bei den Heimatfreunden von 2003 bis 2014 sei ihr Einsatz weit über das übliche Maß hinausgegangen. Ihr wurden Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Humor bescheinigt. Der Arzt Dr. Lothar Biskup, Jahrgang 1937 und seine Frau Monika freuten sich über eine gemeinsame Plakette. Der pensionierte Kinderarzt am Lukaskrankenhaus hatte die Ambulanz für Kinderschutz an das Neusser Krankenhaus angebunden, Monika Biskup hatte sich zur Heilpädagogin und Spieltherapeutin ausbilden lassen. Den Ruhestand nutzten die Eheleute für den Aufbau eines Zentrums für Neuropädiatrie in Brasilien. Das Ärztepaar Cygan - er war Chefarzt am Lukaskrankenhaus, sie war selbstständige Kardiologin - fördert kulturelle Projekte wie das Globe-Theater und die Museumsinsel Hombroich und engagiert sich in Rumänien.

(barni)