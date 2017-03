Neuss: Eifelverein erneuert Wandertafeln

Ortsgruppe plant schon ein Fest zum 110-jähriges Bestehen im nächsten Jahr.

Der Eifelverein Neuss bietet seinen rund 700 Mitgliedern fast drei Veranstaltungen wöchentlich an. 172 waren es im vergangenen Jahr, wobei vor allem die 22 diversen Vereinstreffen darunter mit durchschnittlich 48 Gästen besonders gut besucht waren. Das zeigt laut Vereinssprecherin Ursula Quack, wie groß der Kommunikationsbedarf unter den Mitgliedern ist. Der Verein - ein Treffpunkt. Das zeigte sich auch am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung im Martin-Luther-Haus. Die konnte Karlheinz Irnich kaum eröffnen, so groß war der Gesprächsbedarf unter den Gästen, unter denen alleine 25 Silberjubilare zu ehren waren.

Die Zahl der Spielenachmittage wird der Verein steigern, denn Boule-Spielen im Hubert-Schäfer-Sportpark kommt wieder ins Programm. Doch der Verein ist vor allem eine Bewegung. Dafür standen im Vorjahr 36 Halbtags- und 47 Tageswanderungen, sowie 18 Exkursionen, acht mehrtägige Wanderangebote und vier Radwanderungen an. Deren Zahl soll noch ausgebaut werden, sagt der Vorsitzende Irnich.

Als Service für die Bürger in Neuss hat der Verein acht von zwölf Rundwanderwegen schon digitalisiert und über die eigene Internetseite veröffentlicht. In einem zweiten Schritt sollen nun die Wegetafeln erneuert werden. Dazu bemüht sich der Verein noch um einen Zuschuss, denn er selbst hat nur ein kleines Budget. Von 19.000 Euro, die an Jahresbeiträgen eingenomen wurden, flossen alleine 10.000 Euro an den Hauptverein ab. Auch deshalb soll es 2018, wenn die Ortsgruppe Neuss ihr 110-jähriges Bestehen feiert, nur ein kleines Fest geben - am 14. Mai, dem Tag des Wanderns.

(-nau)