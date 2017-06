Neuss: Ein Autor mit Sinn für den temperamentvollen Vortrag

Passend zum Jubiläum "500 Jahre Reformation" hat der Neusser Autorenkreis unter Eleonore Hildebrand in Zusammenarbeit mit der Bücherei der Quirinuspfarrei und dem Bücherhaus am Münster den Schriftsteller Tilman Röhrig (72) zu Lesung und Gespräch ins Frings-Haus eingeladen. Der ausgebildete Schauspieler arbeitet seit 1973 als freier Autor und ist besonders mit seinen historischen Romanen bekannt geworden. Pünktlich zum Lutherjahr 2017 legte er seinen Roman "Die Fügel der Freiheit" vor, in dem es ihm darum geht, den gefeierten Reformator als Mensch mit all seinen Schwächen und Zweifeln zu schildern.

Tilman Röhrig hat fast drei Jahre an dem Buch gearbeitet, ein Jahr in Thüringen und Sachsen recherchiert. "Ich war bemüht, den Mensch Martin Luther kennenzulernen. Seine Lieblingsspeise Brathering mit kaltem Erbsbrei habe ich probiert und mich nach der Mahlzeit wieder mal gefragt: Was war Luther nur für ein Mensch?" In seiner Lesung - temperamentvoll und in spannenden Betonungen war diese weitaus besser als die Erzählerin auf dem entsprechenden E-Book - macht er mit den wichtigsten Personen seines Romans bekannt.

"Und er ließ einen langen Furz. 'Weiche Satan!', so flehte Martin Luther, 'so fahre aus mir.'" Deftig und detailverliebt beginnt der Roman. In der Lesung beschränkt sich der Autor auf zwei weitere Episoden. Lucas Cranachs Bote Barthel soll Briefe an Martin Luther überbringen. Daraufhin kehrt Luther am Tage nach Aschermittwoch 1522 nach Wittenberg zurück, um sich mit starken Gegenspielern der Reformation auseinanderzusetzen. Vor allem sein einstiger Weggefährte Thomas Münzer ist zum leidenschaftlichen Gegner geworden.

Im anschließenden Gespräch erläuterte der Autor besonders dessen Rolle. Sehr schöne musikalische Lesepausen bot Harry Meschke auf seinem Hang. Dieses erst im Jahr 2000 in der Schweiz entwickelte Stahlblechinstrument passte, filigran die "Zonen harmonischer Ordnung" auf der Oberfläche bespielt, wunderbar zur Autorenlesung.

Pfarrer Sebastian Appelfeller, Vorsitzende des Verbandes der evangelischen Kirchengemeinden, hatte zuvor betont: "Ich freue mich, dass es möglich ist, im Schatten von St. Quirin trockene reformatorische Kirchengeschichte in Romanform zu behandeln."

(Nima)