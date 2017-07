Neuss: Ein Besuch im grünen Herzen der Stadt

Im Rahmen der Reihe "Neusser Kanten" laden Neuss Marketing und die NGZ für Samstag zu einem Rundgang durch das Dreikönigenviertel ein.

Mit Dieter Hoevels, Klaus Spickernagel und Frank Kurella führen am kommenden Samstag, 8. Juli, drei Ortskundige durch das Dreikönigenviertel. Im Rahmen der Reihe "Neusser Kanten" - organisiert von Neuss Marketing und der NGZ - informieren sie gleichermaßen über Historisches, Gegenwärtiges und Zukünftiges.

Das Dreikönigenviertel liegt im Herzen der Stadt. Namensgebend ist die katholische Dreikönigenkirche, die ab 1909 errichtet und dessen 100-jähriges Bestehen im Jahr 2011 gefeiert wurde. Von Westen aus Richtung Aachen kommend erkennt man die haubenartige Kirchturmspitze mit dem darauf sitzenden Hahn bereits aus der Ferne. Die Fenster des Gotteshauses gestaltete der bekannte Glaskünstler Johan Thorn Prikker. Er verlieh so der Kirche und dem Viertel gleichermaßen überregionale Bedeutung.

Erste Wohnhäuser des Viertels entstanden noch vor dem Bau des Gotteshauses. Unmittelbar zu Beginn des 20. Jahrhunderts schuf die Ölmühle C. Thywissen mit den "Postelinger Hüsern" Wohneigentum für die eigenen Arbeiter. Die Familie Thywissen hat gleich an mehreren Stellen im Viertel ihre Spuren hinterlassen. Einst im Besitz der Familie war auch der Keutenhof an der Jülicher Straße. Die dreiflügelige Backstein-Hofanlage wurde 1851 von Caspar Thywissen erbaut und bis zum Jahre 1960 bewirtschaftet. Heute ist der Keutenhof eine moderne Wohnanlage.

Beliebt ist das Wohnquartier südlich der Nordkanalallee, das über eine enorm hohe Dichte an Baudenkmälern verfügt, nicht nur wegen seiner Nähe zum Zentrum. Zahlreiche Bildungsreinrichtungen und soziale Vereine sowie die grünen Oasen des Stadtgartens und des Botanischen Gartens verleihen dem Dreikönigenviertel eine hohe Lebens- und Wohnqualität.

So ist das Viertel auch ein Ort der Künstler und Kreativen. Viele Straßen sind nach deutschen Literaturwissenschaftlern, Lyrikern und Schriftstellern benannt. Das Studio Bronx, eine seit Anfang 2016 bestehende Künstlergalerie an der Jülicher Straße, und das ehemalige Wasserwerk an der Weingartstraße, in dem bildende Künstler arbeiten, sind Beispiele kreativer Hotspots.

Dieser von Neuss Marketing und der NGZ organisierte Ortsteilrundgang bildete bereits 2013 die Auftaktveranstaltung der Stadtteilserie "Neusser Kanten" und wird nun im Rahmen der Best-of-Touren wiederholt. Bis Mitte Oktober werden im Rahmen der Wiederholungsserie alle zwei Wochen lohnenswerte Touren angeboten. Der Themenbogen ist ein bunter Mix aus allen vier Serien. Alle Touren werden stets von Persönlichkeiten angeleitet, die das Thema bereits durch ihre Person lebendig werden lassen. Die Serie der "Neusser Kanten" stellt verschiedene Stadtteile in den Mittelpunkt der Erkundungen. Die Themenpalette "Neusser Ecken" reicht von Kirchen und Theatern über Schützen bis hin zu Mühlen und Architektur und "Neusser Natur" führte in die heimische Natur.

Quelle: NGZ