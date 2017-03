später lesen Persönlich Ein Büdchen noch ganz wie aus Kindheitstagen 2017-03-27T18:57+0200 2017-03-28T00:00+0200

Neuss (tosch) Seit mittlerweile 15 Jahren ist Anastasios Selalmazidis jetzt schon Inhaber des Kiosks am Stadtwald an der Rheydter Straße. Unter diesem Namen kennen ihn trotzdem die wenigsten. "Die Leute nennen mich nur Tasso", erklärt er. Neben den gängigen Artikeln bietet der in Griechenland aufgewachsene gebürtige Deutsche in seinem Kiosk auch Olivenöl von der Insel Thassos an. "Das ist sehr gefragt bei den Leuten", sagt er. Seit 1988 lebt Tasso nun wieder in Deutschland. Für die Menschen im Stadionviertel sei sein Kiosk ein sozialer Treffpunkt. "Die Leute kommen morgens, kaufen ihre Zeitung und unterhalten sich bei einem Kaffee." Fast jeder, der vorbeigeht, kennt ihn. "Ich weiß über alles in der Gegend Bescheid", erzählt er und lacht. Besonders seine Lage mache den Kiosk attraktiv. Bei schönem Wetter kämen viele Radfahrer, Familien oder Jogger bei ihm vorbei. Durch die Parkplätze am Kiosk können auch Autofahrer bei ihm halten. Trotzdem profitiere er von den vielen Stammkunden.