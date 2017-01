Neuss: Ein Heimspiel für die Ministerin

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Landeswissenschaftsministerin Svenja Schulze kennt sich in ihrer alten Heimatstadt Neuss noch aus - und Betten machen kann sie auch. Beides bewies sie gestern beim Neujahrsempfang der SPD, wo sie Jakob Beyen vom Karnevalsausschuss zu Quiz und "Haushaltübung" herausforderte. Die Ministerin kennt aber auch alte Weggefährten noch. Den Grünen-Politiker Erhard Demmer zum Beispiel, der ihr Politik-Lehrer am Nelly-Sachs-Gymnasium war, oder SPD-Parteichef Benno Jakubassa. Ihn begrüßte sie mit den Worten: "Erinnerst du dich? Du hast mich in die Partei geholt." Willkommen daheim.

600 Gäste hatten sich am Abend im Foyer des Landestheaters eingefunden, um auf das neue Jahr anzustoßen. Dass es ein Wahljahr ist, machten nicht nur die Bierdeckel deutlich, von denen der SPD-Landtagskandidat Arno Jansen allen zulächelte. Auch durch die Reden zogen sich die anstehenden Wahlkämpfe wie ein roter Faden. Jansen rief auf, zur Wahl zu gehen, um "unser Land nicht den platten Vereinfachern, den Populisten und Hetzern zu überlassen." Dazu sei Nordrhein-Westfalen zu wertvoll. Seinem Aufruf schloss die Ministerin eine Begründung für ihre Wahlempfehlung SPD an. Sie führte die Finanz-, die Bildungs- und die Wohnungsbaupolitik als Erfolge der Landesregierung ins Feld und warb dafür, dass auch die Entscheidungen der Zukunft "eine sozialdemokratische Handschrift tragen". Es gehe "um Hannelore Kraft oder ihren Gegenkandidaten", sagte Schulze und kam zu dem Schluss: "Wir können Zukunft, das wollen wir beweisen."

Bürgermeister Reiner Breuer schloss mit einem Grußwort den offiziellen Teil ab und überließ die Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft danach sich und ihren Gesprächen. Wozu so etwas führen kann, wissen Moira Obendorf (28) und Sven Milewski (29). Die Düsseldorferin, die dort inzwischen für die SPD in einer Bezirksvertretung sitzt, und der Juso aus Neuss lernten sich beim SPD-Neujahrsempfang vor sechs Jahren kennen - und werden im nächsten Jahr heiraten. Auch das sei Teil dieser Veranstaltung, die gestern zum elften Mal im Landestheater stattfand, sagte Arno Jansen: "Wir wollen hier Menschen zusammenführen." Es muss ja nicht immer für ein ganzes Leben sein.

Quelle: NGZ