Neuss: Ein Podium für unbekannte Komponisten

Die Kammerakademie stellte im Zeughaus Werke vor, die eher selten in Konzerten zu hören sind.

Das fünfte Abonnementkonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) war nahezu ausschließlich Komponisten gewidmet, die nicht oder höchst selten auf deutschen Konzertpodien zu hören sind. Den Beginn machte ausgerechnet der Franzose Florent Schmitt (1870 - 1958) mit seiner "Janina - Symphony für Streicher", die er 1941 dem Pariser Damenorchester unter Jane Evrard widmete.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt er als hochmoderner Komponist mit intensiv rhythmischer Musik, sensiblen Melodien und großen technischen Herausforderungen. Weiterentwicklungen und Trends der Zeit lehnte er ab. Ins Aus gerieten seine Werke aber vor allem wegen seines Antisemitismus' und fanatischer Anhängerschaft an das Naziregime im besetzten Frankreich.

Gleichwohl wurde die Sinfonie von der DKN unter ihrem Chef Lavard Skou Larsen frisch und reich musiziert, auch wenn der Choral im viersätzigen Werk etwas langatmig wurde.

Zu den einflussreichsten Komponisten Japans gehört der 1955 in Hiroshima geborene Toshio Hosokawa. Er unterscheidet stark zwischen europäischer Musik ("Ein Ton ist nur Teil eines Ganzen") und japanischer Musik ("Eine Note ist eine ganze Landschaft"). Im Zeughaus wurde "Voyage VI" aufgeführt. Seine bislang zehn Reisen umfassende Werkreihe "Voyage" (seit 1997) ist ein Dialog zwischen jeweils einem anderen Solisten und Kammerorchester oder Ensemble. "Voyage VI" ist für Viola und Streicher.

Als Solistin stellte sich die 1984 in Tokyo geborene Mariko Hara vor, die den überirdischen Part meisterte. Dem sehr expressiven Solo antwortete das Orchester ebenso, gelegentlich bis in höchste Lagen sphärisch entweichend. Das Ziel der Reise sieht Hosokawa in der "Einheit zwischen Mensch und Universum". Gut möglich, dass Zuhörer, die den beliebten Konzerteinführungen von Matthias Corvin folgen, diesem Ziel näher gekommen sind. Die überwiegende Mehrheit entschädigte dann aber Max Bruchs "Romanze für Viola und Streicher F-Dur". Der Kölner Komponist ist auf den Podien nur mit seinem Violinkonzert g-Moll vertreten. Die Romanze aber vor allem im tadellosen Zusammenspiel zwischen DKN und Mariko Hara war ein wahrhaft romantisches Fest.

Mit dem "Concerto für Strings" des italoamerikanischen Komponisten Nicolas Flagello (1928-1994) gab es nochmals Exotisches zum Finale. Der erste Satz erzählt in kraftvoller Rhythmik eine spannende Geschichte, das ausführliche "Andante languido" schafft mit neo-barocker Blume emotionale Höhepunkte, für die es schließlich reichlich Beifall gab.

