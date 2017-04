Serie Neuss Und Seine Stadtteile: Ein roter Ruhepol inmitten der Innenstadt

Neuss Montag, 11.28 Uhr: In der Neusser Innenstadt herrscht ein reges Getümmel, Menschen laufen mit Tüten von Laden zu Laden, Schüler holen sich in der Bäckerei ihr Mittagessen, einige sind auf dem Weg zur Haltestelle, Bus und Bahn fahren durch die Straßen. Inmitten dieses Großstadtszenarios befindet sich zwischen den Geschäften an der Ecke Niederstraße/ Am Konvent eine kleine, nahezu unauffällige Kirche: das Sebastianuskloster. Inge Müller steht vor dessen Eingangstür, gleich neben der großen Pforte zur roten Kirche, und zieht - doch vergebens. "Ich besuche die Kirche immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin."

In den nächsten Minuten versuchen noch einige weitere Passanten ihr Glück, doch an diesem Tag findet die Messe im St.-Quirinus-Münster statt. Auch Horst Rieber steht verwundert vor der verschlossenen Klostertür. "Ich besuche die Kirche mehrmals in der Woche. Mir gefällt es hier zu beten. Man ist direkt im Stadtzentrum, aber hat seine Ruhe.

Die Situation zeigt die Beliebtheit der Kirche St. Sebastian auf, die im Herzen des gleichnamigen Sebastianusviertels liegt. Ihre Besonderheit: An jedem Werktag um 11.30 Uhr findet dort eine Messe statt.

Seit Mai 2006 ist ein internationales Duo für die City-Kirche zuständig: Gregor White aus den USA und der Slowake Martin Barta. Die beiden Patres lernten sich in Rom bei ihrer Vorbereitung auf den Priesterberuf kennen und wurden auf Wunsch des damaligen Kölner Erzbischofs Joachim Kardinal Meisner in die Stadt am Rhein versetzt. Seither ist die City-Pastoral in der kleinen Kirche nahe den Hauptstraßen ein Ort der Beichte. Orden für die Kirche und das Sebastianuskloster ist die geistliche Gemeinschaft "Pro Deo et fratribus - Familie Mariens", der mehrheitlich Schwestern, Brüder und Priester angehören, die an der Päpstlichen Universität "Gregoriana" in Rom studiert haben.

Für Pater Gregor und Pater Martin war Neuss die erste Aufgabe, doch der tägliche Andrang am Vormittag spricht Bände. "Für mich gehört die Messe zum Stadtbesuch", sagt Inge Müller. "Ich komme immer gerne."

Quelle: NGZ