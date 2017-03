Christoph Hölters Und Christian Unbehaun: "Ein Schild fürs Welterbe ist zu wenig"

Der niederrheinische Limes soll Weltkulturerbe werden. Während noch an dem Antrag dazu gearbeitet wird, entwickeln Christoph Hölters und Christian Unbehaun schon Ideen zur Präsentation und Vermarktung des römischen Erbes.

Herr Hölters, Herr Unbehaun, vor allem die CDU hätte gerne ein Informationszentrum am Reckberg, die Linke aber sagt: Ausgerechnet da gibt es nichts zu sehen. Wie stehen Sie zu Standort und Einrichtung?

Christian Unbehaun Zunächst einmal: Die Rekonstruktion des Wachturmes ist sehr spannend. Deshalb ist es schade, dass man so wenig damit machen kann. Beim Thema Informationszentrum ist in erster Linie der Landschaftsverband angesprochen. Ich glaube, im Moment sind dort andere Dinge vorrangiger.

Christoph Hölters Ich kann den Wunsch nachvollziehen, am Reckberg etwas zu machen. Denn das Thema Römer, das Thema Limes, kann dort in der freien Landschaft wahrgenommen werden. Der Bereich des Koenen-Lagers dagegen ist stark durch andere Nutzungen überformt. Wir werden immer abgelenkt. Am Reckberg fällt es leichter, sich ausschließlich auf das Thema zu konzentrieren. Aber es gibt gerade dort auch viele andere Interessen zu berücksichtigen und ggf. zu überwinden, wie etwa den Landschaftsschutz und die Landwirtschaft. Schließlich muss auch dort eine tolle Geschichte erzählt werden, um zu begeistern. Einfach nur zu bauen, wird nicht reichen. Da muss ein integriertes Konzept erarbeitet werden, um gerade an diesem Ort Erfolg zu haben.

Unbehaun Aus diesem Grund haben wir ja auch mit dem LVR vereinbart, dort erst einmal zu forschen und eine Bodenprospektion zu machen, also das, was da im Boden ist, mit einer Art Ultraschallbild zu dokumentieren. Danach hat man ein Paket, dann kann man überlegen, was man präsentiert.

Die Politik hat ihre Liebe zum Reckberg mit dem Unesco-Weltkulturerbe-Projekt Limes entdeckt. Das ist ja relativ hoch aufgehängt. Landschaftsverband und große Universitäten sind eingebunden. Kommt der Stadt Neuss mehr zu als die Rolle eines staunenden Beobachters?

Unbehaun Natürlich. Auch das Ministerium hat klar gesagt, dass die Stadt in die Bewerbung eingebunden ist. Das Land will von uns hören, wie wir mit dem Denkmal Limes umgehen. Aber man muss klar sagen: Der Schwerpunkt der Arbeit liegt beim Land. Wir als Stadt sind nur eine Perle an diesem Band.

Eine Schwerpunktstadt im Projekt.

Hölters Genau. Weil wir das bestdokumentierte Römerlager besitzen. Deswegen genießen wir schon eine besondere Aufmerksamkeit. Ich glaube auch, dass wir eine herausgehobene Rolle spielen können.

Bei dem Projekt geht es um Forschung und Sicherung, aber neben dem Schutz auch um Wissens-Vermittlung. Was hat die Stadt dazu geplant? Zieht sie sich allein auf das Clemens-Sels-Museum zurück?

Unbehaun Die Frage, ob der Limes Weltkulturerbe wird, hängt überhaupt nicht vom Thema Vermittlung ab. Bei dem Unesco-Projekt geht es um Wissenschaft und Forschung. Um die Substanz im Boden. Vermittlung ist der zweite Schritt, dem wir uns aber schon parallel widmen. Wir haben vor, für jedermann, der durch Gnadental fährt, plastisch klarzumachen, dass dort einmal das Koenenlager war. Ein Schild allein ist uns zu wenig.

Hölters Es gibt dank moderner Informationstechnik auch andere Möglichkeiten, wie man gerade im Bereich des Koenenlagers Neugierde auf die Römer wecken kann. Eine App, zum Beispiel, über die man die Römerzeit vor Ort virtuell und auch akustisch wieder auferstehen lassen könnte - bei einem Spaziergang mit dem Tablet. Ich bin sicher, dass es eine Limes-App geben wird, die wir für Neuss individualisieren können. Zusätzlich könnte dort etwas mit Licht inszeniert werden. So, wie wir das an der Stadtmauer machen. Am aufwendigsten und kompliziertesten wären sicherlich bauliche Rekonstruktionen, wobei es nicht Ziel ist, Historisches auszugraben oder gar Teile der Siedlung im Koenenlager abzureißen.

Unbehaun Der Ort ist sicher eine Herausforderung. Dem wollen wir uns aber stellen. Wir denken dabei auch an den Sporthafen als den Ort, von dem aus man den Blick auf das Lager hat. Das ist ein richtig toller Ort. Aber auch dazu haben wir noch kein abschließendes Konzept, sondern erst einmal Räume identifiziert, mit denen wir uns beschäftigen wollen.

Hölters Wir machen die Freiraumplanung; bei der inhaltlichen Aufarbeitung werden kompetente Partner wie das Museum oder Neuss Marketing tätig.

Womit wir beim Thema Vermarktung wären. Mit all dem muss ja gearbeitet werden, auch touristisch.

Hölters Es wird sicher ein generalisiertes Vermarktungkonzept mit gemeinsamem Logo und dergleichen geben. Von daher ist es nicht gefordert, dass sich jede Stadt etwas Eigenes ausdenkt. Wir müssen uns einbetten in eine Gesamtstruktur - und die muss auch noch erst entwickelt werden.

Unbehaun. Aber natürlich sind auch solche Partner wie Neuss-Marketing schon mit an Bord. So wie wir die Bodenfunde am Romaneum oder am Römerplatz in Grimlinghausen inszeniert haben, so wie wir über virtuelle Angebote oder einen Kulturpfad nachdenken, so wichtig ist auch das Museum vor Ort. Letztlich fasziniert vor allem die echte Substanz. Nichts ersetzt das Gefühl, ein Original vor sich zu sehen.

