Neuss: Ein Widerruf bestätigt Archiv-Jubiläum

Das Gedächtnis der Stadt wird erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1242 erwähnt. 775 Jahre später feiert die Einrichtung mit seinen Nutzern und beschenkt die Neusser mit neuen Veröffentlichungen. Ein Besuch im Stadtarchiv.

Siebertus und Gisela von Dülken hatten etwas klarzustellen: Nach ihrem Ableben sollte der Deutsche Orden ihr beträchtliches Vermögen in Neuss erben, um ein "Hospital zum Nutzen der Armen" damit zu finanzieren. Ihr Problem war nur, dass sie schon vorher anderslautende Verfügungen getroffen und im öffentlichen Archiv zu Neuss (archivum publicum Nussie) hinterlegt hatten. Also setzten sie im Jahre des Heils 1242 eine von beiden gesiegelte Urkunde auf, um künftige Generationen wissen zu lassen, dass sie alle alten Bestimmungen "geringschätzen".

Das Hospital gibt es nicht mehr, das Vermögen ist futsch (ein Teil der Ländereien versank mit dem Ort Quinheim im Rhein), doch die Urkunde überdauerte im Bestand St. Katharinen des Kölner Stadtarchivs die Jahrhunderte. Längst hat sie - über den eigentlichen Inhalt hinaus - eine besondere Bedeutung erlangt, denn die Erwähnung eines öffentlichen (also nicht-kirchlichen) Archivs in Neuss macht aus dem Stadtarchiv eines der ältesten im Rheinland. 2017 wird der Jubilar 775 Jahre alt.

FOTO: Christoph Kleinau

FOTO: Christoph Kleinau

Das Archiv entsteht mit dem Abschluss der Stadtwerdung. Die Anfang des 13. Jahrhunderts errichtete Stadtmauer grenzt einen eigenen Rechtsraum ab, in dem Rat und Schöffen an der Spitze einer Selbstverwaltung stehen. Ihre Anordnungen, denen ein - 1245 erstmals erwähntes - Ratssiegel Rechtskraft verleiht, bewahrt die Kommune in einem eigenen Archiv auf. "Das war am Anfang eine Kiste", sagt Stadtarchivar Jens Metzdorf, der heute für Kilometer an Akten und Urkunden Verantwortung trägt.

In den vergangenen Jahrhunderten hat sich das Archiv oft auf neue Herausforderungen einstellen müssen. Fotos waren als neue "Datenträger" genauso einzu-gliedern wie Ton- und Filmdokumente. Die große Aufgabe der Gegenwart heißt Digitalisierung.

Aber auch in Zeiten von Bits und Bytes muss dauerhaft gesichert werden, was für die Rechtspflege und Rechtssicherung unverzichtbar ist. Metzdorf zählt dazu nicht zuletzt die Standesamtsregister oder Katasterunterlagen. Und weil sein Haus eine Archivierung garantieren muss, die in Zeiten eines schnellen technologischen Wandels Akten auch in ferner Zukunft "lesbar" erhält, sagt Metzdorf über den Jubilar überzeugt: "Es gibt keine Einrichtung, die so weit nach vorne schauen muss wie wir."

Dieses kollektive Gedächtnis der Stadt "zapfen" regelmäßig die unterschiedlichsten Nutzer an. Vereine und Verbände ebenso wie Familienforscher, Schulen und benachbarte Universitäten, aber auch Gerichte und Notare. Weil viele das an der Oberstraße gehortete Wissen nutzen, ohne das Haus je selbst zu betreten, will Metzdorf im Jubiläumsjahr diese mit Sonderveranstaltungen für einen Besuch des 1967 bezogenen jüngsten Archivgebäudes interessieren. Darüber hinaus sind drei große Vortragsveranstaltungen geplant, um die Arbeit dieser Einrichtung der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Weil Archive auch identitätsstiftend wirken, sollen auch die Bürger etwas davon haben, dass "ihr" Archiv Jubiläum hat. Unter dem Schlagwort "Citizen Science" - frei übersetzt mit "offene Wissenschaft" - will das Archiv Wege aufzeigen, wie auch interessierte Laien an der Sicherung, Erschließung und Erforschung von Quellen zur Geschichte der Stadt mitarbeiten können. Dazu ist im Mai eine Auftaktveranstaltung geplant. Im Jubeljahr will aber auch der Jubilar seinen "Kunden" etwas schenken. Eine Geschichte der Neusser Schulen seit 1815, erforscht und dokumentiert von Hans-Jürgen Belke, soll in der Schriftenreihe des Stadtarchivs erscheinen. Das will überdies ein Straßen- und Stadtteillexikon herausbringen. Garantieren kann Metzdorf das nicht, denn an diesem Werk arbeitet die Mannschaft von der Oberstraße schon seit Jahren. "Ich lehne mich aber mal ganz weit aus dem Fenster", sagt Metzdorf, der versichert: "Das klappt."

Weil das Archiv seinem Informations- und Bildungsauftrag längst auch mit eigenen Ausstellungen nachkommt - Bürgermeister Reiner Breuer lobt vor allem die zum Beginn des Ersten Weltkriegs - gibt es 2017 auch eine Ausstellung in eigener Sache. Prunkstück soll dann die Urkunde sein, auf die sich das ganze Jubiläum bezieht: Das Testament der Eheleute von Dülken.

VON CHRISTOPH KLEINAU

Quelle: NGZ