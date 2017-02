später lesen Neuss Einbrecher entkommen mit Schmuck als Beute 2017-02-23T19:00+0100 2017-02-24T00:00+0100

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die an der Euskirchener Straße in Erfttal auf Beutezug gegangen sind. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Unbekannten dort am Mittwoch, 22. Februar, zwischen 10 und 11.30 Uhr unterwegs. In diesem Zeitraum brachen sie die Eingangstür einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung auf und entkamen mit Schmuck.