Neuss: Eine Feier gegen die Einsamkeit

160 Besucher kamen an Heiligabend auf Caritas-Einladung in den Mariensaal.

Von der Heiligabendfeier, die seit Jahren im Wechsel von der Caritas und der Diakonie angeboten wird, geht eine klare Botschaft aus: Niemand muss an Heiligabend allein zu Hause sitzen. Alle 160 Plätze im Mariensaal waren wieder besetzt, der Bedarf besteht also nach wie vor.

Die Heiligabendfeier ist für Bürgermeister Reiner Breuer Chefsache. Er begrüßte seinen Stellvertreter Jörg Geerlings und erklärte, Neuss müsse "eine soziale Großstadt bleiben". Und er würdigte die Arbeit der Sozialverbände. Dass die Geräuschkulisse während der Ansprachen ganz schön beachtlich war, wertete er nicht als Respektlosigkeit, sondern als durchaus gutes Zeichen: "Die Menschen kommen miteinander ins Gespräch."

Reden und Weihnachtsgeschichten lauschen und Weihnachtslieder singen, das alles stand nicht im Mittelpunkt, sondern die Kommunikation von Mensch zu Mensch. Caritasdirektor Norbert Kallen hatte in seiner Begrüßung folgendes zu verstehen gegeben: "Das Leben ist wie ein Abenteuerspielplatz: Wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen." Im Mariensaal waren auch etliche Menschen, denen das Aufstehen schwergefallen ist, die es aber zum Teil geschafft haben. Da war zum Beispiel Siegfried: Der 58-Jährige sagte, es sei schön, dass es eine Veranstaltung wie diese gebe. Und er erzählte: "Ich habe 26 Jahre in Dormagen als Obdachloser gelebt." Er ist jetzt in Neuss in derselben Wohngruppe wie Thomas (46). Der ist arbeitsunfähig, die Mutter gestorben und den Vater hat er nie gekannt. Mit am Tisch saß Jürgen mit Ehefrau Beate. Auch der 53-Jährige ist zu 100 Prozent schwerbehindert und musste in seinem Leben schon viele schwierige Phasen durchstehen.

"Das Publikum wird immer jünger", so der Eindruck von Regine Dönni - die 51-Jährige machte jetzt zum dritten Mal als Helferin mit. Zum vierten Mal besuchte die Witwe Annemarie Zornhagen die Veranstaltung - die 79-Jährige hatte Tochter Petra (49) und Enkelin Lisa (18) mit dabei. "Du wirst nie mehr allein sein, sagte der Stern": Cathrin Linnartz las Geschichten vor, bediente aber immer wieder auch die Gäste.

Seit Jahren gehören Menschen wie die Seniorenbeauftragte Karin Kilb oder die Ehrenamtlerin Annemarie Meise zu den regelmäßigen Besuchern beziehungsweise Helferinnen, aber es gab auch neue Gesichter: Ralf Hörsken, der neue Sozialdezernent, war eines davon.

