Freizeit-Tipp: Eine Frühlingstour auf dem Scheibendamm

Neuss (jasi) Wenn das Quecksilber im Thermometer ansteigt, zieht es die Menschen nach draußen. An diesen Tagen, wenn die T-Shirts so langsam aber sicher die dicken Pullover aus dem Kleiderschrank verdrängen, ist die Lust auf ausgiebige Spaziergänge besonders groß. Bei schönem Wetter bietet der Scheibendamm die Möglichkeit auch für eine etwas längere Wanderung. Vom Neusser Sporthafen aus lässt sich sowohl der Rheinpark als auch der Rhein optimal erkunden. Die Strecke ist nicht nur bei Spaziergängern, sondern auch bei Läufern, Fahrradfahrern und Hundebesitzern beliebt.

Eberhard Strotkoetter kennt den Scheibendamm besonders gut. Regelmäßig trifft sich der Ornithologe dort mit Interessierten, um sie in die Welt der Singvögel einzuführen. "Die Strecke eignet sich gut für Spaziergänge, weil dort so viel Grün zu sehen ist", sagt Strotkoetter. Wer beim nächsten Spaziergang die Ohren spitzt, der wird womöglich die unterschiedlichen Singvögel in dem Gebiet heraushören. Egal ob Amsel, Singdrossel, Buchfink oder Zaunkönig. "Die sind mit Sicherheit dort anzutreffen. Ende April können dann in der Nähe des Rheindamms bereits die ersten Nachtigallen zu hören sein", sagt der Ornithologe. Am Scheibendamm lohnt es sich also nicht nur hinzuschauen, sondern auch hinzuhören.

