Sportlich: Eine führende Tanzsportadresse in NRW

Neuss (jasi) Wer im Barbaraviertel Tanzsport betreiben will, der kommt an der Tanzsportgemeinschaft (TSG) Quirinus nicht vorbei. Rund 300 Mitglieder zählt der Verein mit Sitz an der Blücherstraße 35. Doch die Tänzer sind auch außerhalb von Neuss bekannt. Schließlich ist die TSG Quirinus, die 1986 gegründet wurde, eine der führenden Tanzsportadressen in Nordrhein-Westfalen - vor allem im Turniersport. Das Spektrum der mehreren erstklassigen Gesellschaftskreisen erstreckt sich von Kindertanzgruppen über Hip-Hop-Kurse und Partytänze bis hin zu Tanzkreisen für Ältere. Erst im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 30-Jähriges Bestehen zwei Tage lang mit Tanzparty und Breitensportturnier.