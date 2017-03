Neuss: Eine Geschichte über die Freundschaft

Sarah Binias inszeniert am Theater am Schlachthof das Stück "Wo ist Murmel?" für Kinder ab 3 Jahre.

Nach den Pinguinen und dem "Mutlosen Löwen" erobern nun Hase und Kaninchen die Bühne des Theaters am Schlachthof (TaS). Zum dritten Mal hat Judith Binias der dortigen Kindertheatersparte ein Stück geschrieben: "Wo ist Murmel?" heißt es, richtet sich an Kinder ab drei Jahre und hat am kommenden Sonntag Premiere. Fast ist es ein Stück Familientradition, dass die Uraufführung auch von der Schwester der Autorin, Sarah Binias, eingerichtet wird. Sie ist nämlich die Theaterpädagogin des TaS und hat sehr großen Spaß daran, neben der Arbeit mit Amateuren ein Stück für kleine Kinder zu inszenieren. "Die Arbeit ist nicht so verkopft", erklärt sie lachend.

Mit zwei Schauspielerinnen erzählt sie die Geschichte vom Hasen Zamperlo und dem Kaninchen Murmel, die zwar beste Freunde, aber doch sehr unterschiedlich sind. Zamperlo ist ein rechter Zappelphilipp, ständig in Bewegung, hat deswegen auch immer wieder Ärger. Murmel ist von der gemütlichen Sorte, aber findet eben auch, dass sein bester Freund tolle Eigenschaften hat. Was Zamperlo aber gar nicht glauben mag. Also muss Murmel es ihm beweisen, er verschwindet, und weil Zamperlo ihn überall sucht, sogar einige Ängste überwindet, lernt er auch etwas über sich selbst. Den Zeigefinger lässt Binias unten, aber sie möchte erreichen, dass Eltern erkennen, dass jedes Kind positive Eigenschaften hat, "auch wenn es nicht gut in Mathe ist". Und ein Kind könnte eben solche bei sich selbst entdecken. In ihrer Inszenierung wird auch viel gesungen und getanzt (Musik: Fabian Schulz). Letzteres auch mit den Zuschauern. Für Binias ist es wichtig, dass die berühmte vierte Wand gar nicht erst entsteht.

Info Blücherstraße 31, Premiere ist ausverkauft, nächste Termine: 12. und 19. März, 15 Uhr (02131 277499), 45 Minuten

(hbm)