Neuss: Eine Hymne für das Gymnasium Marienberg

Die Mädchenschule feiert ihr 160-jähriges Bestehen. Höhepunkt war ein Auftritt von 1200 Schülerinnen am Romaneum.

Die Gymnasiasten vom Quirinus-Gymnasium, die mit Mottotagen und Abi-Gag in dieser Woche wie alle künftigen Abiturienten ihre Schulzeit ausklingen lassen, erschienen mit großen Musikboxen. Sie hatten Wind von einer aufsehenerregenden Aktion des erzbischöflichen Gymnasiums Marienberg bekommen, deren fast 1200 Schülerinnen auf dem Platz am Romaneum gestern um Punkt zwölf Uhr drei große Zahlen bildeten: die Eins, die Sechs, die Null. Denn so alt wird die Schule in diesem Jahr.

Dass die letzte reine Mädchenschule in Neuss auch einen guten Ruf in den naturwissenschaftlichen Fächern genießt, belegen die Erfolge bei dem jährlichen Wettbewerb "Jugend forscht". Auch deshalb wurde in den Veranstaltungskalender zum runden Geburtstag, zu dem alle Fachbereiche etwas beitragen, zuletzt auch der Besuch der Wissenschafts-Show die "Physikanten" aufgenommen. Diese traten vergangene Woche vier Mal im Forum der Schule auf. Dabei präsentierte der Diplom-Physiker Marcus Weber vermeintlich "schwere" Wissenschaft leicht und vergnüglich.

Im Rahmen der Radio-AG wurde wiederum eine 50-minütige Sendung erarbeitet und am Dienstag im Bürgerfunk von NE-WS 89.4 ausgestrahlt. In der wurde Bürgermeister Reiner Breuer als Studiogast interviewt. Dabei sprach Breuer mit den Schülerinnen über das Leben in Neuss, die Herausforderungen der Zukunft und seine Ziele als Bürgermeister. Clara Wehle und Sophie Albrecht moderierten dabei.

Vorerst letzter Akt zum Schulgeburtstag war gestern der "Musikcirkus". Dabei sangen zunächst Mädchen aller Jahrgangsstufen in der Schule eigenständig ausgewählte und einstudierte Lieder, die in Bild und Ton aufgezeichnet wurden. Danach zog die Schulgemeinschaft durch die Stadt zum Platz am Romaneum, wo die Jubiläumshymne gesungen wurde: "Hey Du, Marienberg" - gedichtet auf eine Melodie der Beatles. Dann ließen die Mädchen Luftballons in den Himmel steigen. Die Aktion blieb ungestört, weil die Quirinus-Gymnasiasten zu einem ehrenvollen Rückzug bewegt werden konnten. Vielleicht wollten sie aber auch nur die Abiturientinnen des Marienberg sehen - die gestern zur Mottowoche im Pyjama in die Schule gekommen waren.

(-nau)