Neuss: Eine Koryphäe am Kontrabass

Konstantin Wienstroer entstammt einer Neusser Musiker-Familie. Mit seinem Trio Accordion Affair hat der gefragte Profi-Bassist jetzt ein neues Weltmusik-Album eingespielt. "Elle" entführt den Hörer an verschiedenste Orte. Von Jens Krüger

Artrock, eine Mischung aus Queen und Grufti-Sound: "Mitte der 80er Jahre war das!" Konstantin Wienstroer rutscht ein Lächeln ins Gesicht, wenn er von seiner ersten Band erzählt. Das könnte daran liegen, dass inzwischen Lichtjahre liegen zwischen dem heutigen Konstantin Wienstroer und dem damaligen "Holy Shelter"-Bassisten.

Der studierte Jazz-Musiker, geboren 1969 in Neuss, ist längst ein gefragter Session-Bassist und fühlt sich am ehesten in der Weltmusik zu Hause. Mit seinem Trio Accordion Affairs hat er nun ein neues Album eingespielt, das zwischen vielen Welten pendelt: Argentinischer Tango findet sich auf der Platte genauso ("Nada"), wie swingender Walzer, der in Frankreich beheimatet ist ("Laurita"), bis hin zu klassischem Jazz in der Tradition von Miles Davis ("Teo").

Sein musikalischer Weg war verhältnismäßig geradlinig: Von der Geige wechselte der ehemalige Schüler des Humboldt-Gymnasiums zunächst zum E-Bass, mit 20 Jahren griff er schließlich zum Kontrabass. "Ich habe nach dem Zivildienst in Wien eine amerikanische Schule besucht", erzählt Konstantin Wienstroer. Dort habe er Wayne Darling entdeckt, einen amerikanischen Kontrabassisten - und sich in das Instrument verliebt. Zwar begann der Neusser ein Maschinenbau-Studium in Aachen, wechselte dann aber zur Folkwang Universität, um Jazz unter Gunnar Plümer zu studieren. In Essen lernte er auch den Multi-Intrumentalisten Jörg Siebenhaar kennen, der auf "Elle" in artistischer Manier gleichzeitig Akkordeon und Klavier spielt; dritter im Bunde ist Schlagzeuger Peter Baumgärtner.

Die Liste der nationalen und internationalen Koryphäen, mit denen Konstantin Wienstroer in seiner Karriere zusammengespielt hat, ist aber deutlich länger: Da fallen Namen wie Ziroli Winterstein, Jürgen Dahmen, Wolf Maahn oder Bobby Hebb. Mit der Band Triobravo, die eine Mischung aus Jazz und Bossanova fabriziert, tritt er im schwarzen Anzug auf Hochzeiten auf . "Das ist eine ziemlich bunte Mischung", sagt er.

Die reine Technik ist dem Neusser Bassisten ohnehin weniger wichtig: "So etwas wie slappen mache ich nicht, ich versuche, die Band zu tragen, hier und dort einen funky Groove einzubringen."

Die Aufnahmesessions für "Elle" haben im Hansahaus-Studio in Bonn stattgefunden, ein großer Bösendorfer-Flügel steht dort zur Verfügung. Doch auch im Dachgeschoss der Wohnung von Konstantin Wienstroer ist schon Musik entstanden. Vom Flair ist das große Zimmer eher ein bewohnter Proberaum als ein Studio. Monitorboxen und ein Mischpult stehen dort, Fender Precision-Bässe lehnen an der Wand und sein Kontrabass aus dem Jahr 1905.

Der End-Vierziger entstammt übrigens einer Neusser Musikerfamilie. Der ältere Bruder Marcus, Koryphäe an der Gitarre, hat für Marius Müller-Westernhagen, Heino oder Roland Kaiser gespielt; dessen Sohn Jan ist professioneller Schlagzeuger; auch der dritte Bruder ist musikalisch aktiv. "Meine Mutter war schon sehr musikalisch", sagt Konstantin Wienstroer und fügt lakonisch hinzu: Der Rest habe sich dann so entwickelt. Die Musik ist und bleibt für ihn am Ende eine Forschungsreise. "Mit dem Lernen", sagt er, "ist man nie fertig."

Quelle: NGZ