Neuss: Eine Mission ohne Liebe

Schillers "Johanna von Orléans" ist im RLT eine streitbare junge Frau, die ihre Empfindsamkeit erst entdecken muss.

Der Gesichtsausdruck, die wenigen Worte des verstoßenen Königssohnes sprechen Bände: "Was soll ich davon halten? Ein Mädchen bringt mir Sieg und Rettung?" Ein Mädchen! Das kann doch nicht sein. Eine junge Frau soll erreichen, was das Heer nicht geschafft hat? Das Land vor den Engändern retten, den Bürgerkrieg zwischen Burgund und Orléans beenden und damit auch Karl den Thron Frankreichs sichern? Kein Wunder, dass sich im Gesicht des Dauphins Zweifel spiegeln. Aber er hat keine Wahl, also macht er, was seine Berater ihm sagen: Er überträgt Johanna die Führung der Streitkräfte. Und sie siegt. Auf ganzer Linie, am Ende wird Karl VII. in Reims gekrönt.

Mit viel Pathos und über fünf Akte erzählt Friedrich Schiller die Geschichte der "Johanna von Orléans" (nach der französischen Nationalheiligen Jeanne d'Arc), sieht in der Jungfrau aber nicht nur die Sendbotin Gottes, sondern auch einen Menschen. Seine Johanna verliebt sich in einen feindlichen Soldaten, den Engländer Lionel, und weiß, dass schon dieses Gefühl allein sie den Status Jungfrau verlieren lässt - und damit auch das Recht, den göttlichen Auftrag auszuführen.

Schillers "romantische Komödie" findet sich heute eher selten auf den Spielplänen der Theater. Nach der Inszenierung von Bettina Jahnke am Landestheater stellt sich die Frage: Warum? Sehr beherzt geht sie mit dem Stück um, kürzt drastisch, streicht gar den Schlussakt, nimmt ihm den Pathos, aber nicht die Sprache - und lässt nichts vermissen.

Ihre Johanna ist eher Walküre als zartes Mädchen. Mit der großgewachsenen Alina Wolff hat Jahnke die Rolle dieser streitbaren jungen Frau aus der Provinz, die mit ihrer unbändigen Kampfeslust alle überrollt, kongenial besetzt. So wird auch nachvollziehbar, warum ihr alle folgen - auch wenn ihr Sendungsbewusstsein, nämlich von Gott für diese Aufgabe geschickt zu sein, alle irritiert.

Und für die Neusser Johanna ist dieses Sichfallenlassen in eine höhere Aufgabe auch der Weg aus einem persönlichen Dilemma. Denn der Vater will sie wie ihre älteren Schwestern verheiraten, aber Johanna weigert sich. Nicht, weil sie von Liebe träumt, sondern weil sie weiß, dass sie ihre Mission nur als Jungfrau erfüllen kann. Wolff macht in jeder Sekunde ihres Spiels deutlich, dass ihre Figur nichts Vorgeschobenes treibt, sondern sie tatsächlich mit jeder Faser ihres Herzens, ihres Körpers von ihrem göttlichen Auftrag überzeugt ist. Umso tiefer ist der emotionale Fall, als sie erkennen muss, dass sie einen Menschen lieben kann. Und dann auch noch den Feind. Geradezu schmerzhaft-schön ist die Szene, in der Johanna und Lionel sich selbst und zugleich in dem anderen als Liebende erkennen.

Jahnke hat die Geschichte in eine unbestimmte Jetztzeit verfrachtet. Der Krieg findet unsicht-, aber deutlich hörbar statt. Mit einer Kulisse aus Geräuschen, Klang und einem Gedröhn, die sich in die Eingeweide wummert und die Schrecken des Krieges sehr viel eindringlicher macht als inszenierte Bilder das können. Die Feldherren tragen schicke Anzüge mit markanten Farbtupfern, die Bühne ist unprätentiös, ein nach vorn geneigtes Podest in Form eines Kreuzes wird im Sinne des Wortes je nach Szene ins richtige Licht gesetzt: eine wunderbare Entsprechung von Ivonne Theodora Storm für Jahnkes klare Zuspitzung.

Neben Wolff ist nicht einer im Ensemble, der seine Figur nicht exakt beherrscht. Aus dem Herzog von Burgund macht Michael Meichßner einen aasig-süffisanten Intriganten, sein Lionel dagegen ist als Feldherr ein Wüterich, als Liebender voller Zartheit. Philipp Alfons Heitmann lässt seinen unsicheren Karl zum Staatsmann auflaufen. Christoph Bahr und Stefan Schleue als seine Getreuen können sich nur in Johanna, genauer: in das Bild, das sie sich von ihr machen, verlieben. Joachim Berger als Johannas Vater schwankt zwischen Rachsucht und Verzweiflung. Katharina Dalichaus Agnes ist eine etwas irrlichternde Geliebte des Königs, mal voller Neid auf Johannas Selbstbewusstsein und mal voller Zweifel an deren Selbstversagen in Sachen Liebe.

Der Stringenz der Regie in Bild und Figurenzeichnung entspricht der offene Schluss. Ob diese Johanna stirbt? Sie muss es nicht, aber sie kann. Beides passt. Helga Bittner

Quelle: NGZ