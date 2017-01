später lesen Neuss Eine WG mit Jugendlichen im Pfarrheim St. Pius Teilen

Die derzeit größte Wohngemeinschaft (WG) in Neuss ist wohl die mit 19 Jugendlichen und elf Betreuern, die noch bis kommenden Samstag im Pfarrheim von St. Pius X. wohnen. Sie bereiten sich so auf die Firmung am 2. März vor, die Weihbischof Dominik Schwaderlapp spenden wird. Für eine Woche heißt es: nicht zu Hause schlafen. Morgens wird gemeinsam gefrühstückt, bevor es dann zur Arbeit, zum Praktikum oder in die Schule geht. Entspannen kann man sich in der geräumigen Sofalandschaft im Pfarrheim, ebenso lesen, spielen oder Musik machen und hören. Der rote Faden des Programm aber ist das Credo, das christliche Glaubensbekenntnis. Das Abendessen wird gemeinsam gekocht und wie in jeder WG gibt es auch einen Putzplan. Der Tagesabschluss erfolgt um 21.30 Uhr in der Kirche mit einem Abendimpuls.