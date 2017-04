später lesen Zahlen & Fakten Einkaufsmöglichkeiten reihen sich aneinander 2017-04-24T19:07+0200 2017-04-25T00:00+0200

Lage Das Sebastianusviertel liegt zwischen Marien- und Quirinusviertel. Der Neumarkt, der Meererhof und der Platz am Hamtor sind zentrale Anlaufpunkt des Viertels. Im Mittelpunkt steht die St.-Sebastianus-Kirche. Neben dem Marienviertel, Klarissenviertel und dem Quirinusviertel ist das Sebastianusviertel eins von vier Quartieren in der Neusser Innenstadt. Statistik In der Bezirkstabelle der Verwaltung wird das Klarissenviertel nicht einzeln aufgeführt, sondern als Teil der Innenstadt. Diese hat eine Fläche von 1,49 Quadratkilometern und 11.808 Einwohner. Es gibt einen Ausländeranteil von 20,7 Prozent und 6641 Wohnungen (Stand 30. Juni 2016).