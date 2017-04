Neuss: Elektro-Festival gastiert am 6. Mai in der Neusser Skihalle

Elektro-Festival gastiert am 6. Mai in der Neusser Skihalle

In Erkelenz ist das Musikfestival "Electrisize" schon längst eine große Nummer. Nun dürfen sich auch Fans elektronischer Musik aus Neuss und Umgebung auf pumpende Bässe und schwingende Synthesizer freuen. Von Marike Viefhues

Denn am Samstag, 6. Mai, steigt zum ersten mal das "Electrisize High Voltage", ein Ableger des Festivals, in der Jever Fun Skihalle. Es ist das größte EDM-Festival (Electronic Dance Music) der Region. In Erkelenz findet das Event dann erneut am 11. und 12. August statt. Mehr als 15.000 Besucher werden erwartet. Im Jahr 2009 wurde das Festival zum ersten Mal veranstaltet. Zu den DJs gehörten bereits auch international sehr erfolgreiche Acts wie Avicii - ein schwedischer DJ, Remixer und Musikproduzent. Bekannt wurde er im Jahr 2010 durch die Lieder "My Feelings for You" und "Seek Bromance und Blessed".

Als sogenannter Warm-up für die kommende Festivalsaison führt die "High Voltage Tour" in die Skihalle, wo schon des Öfteren Veranstaltungen mit elektrischer Musik stattgefunden haben, und bietet mit drei DJs einen Einklang in die Festivalstimmung. Zu den auftretenden DJs gehören an diesem Abend Timbo, Rob van O und Protekk. Den "Electrisize Festival Sound" gibt es dann auf der Mainstage zu hören. Mit Konfetti-Action und einer süßen Überraschung sollen die Gäste in Feier- und Tanzlaune kommen. Zudem gibt es eine Ticketverlosungen für das Electrisize-Festival 2017. Im sogenannten Hasenstall spielt DJ Martinez an dem Abend deutschen Schlager, im "viva" kommen Fans von Dance- und Chartmusik mit DJ "Wallukat" auf ihre Kosten.

"Wir wurden von der Jever Fun Skihalle eingeladen und haben uns dann überlegt, das große Format im kleinen Format als ,High Voltage Tour' zu veranstalten, um auch die Vorfreude auf das große Festival zu steigern", sagt Raphael Meyersieck, Veranstalter des Electrisize-Festivals. Die Kombination aus moderner Elektro-Musik und alpenländischer Hüttenalm sei sicherlich "ein interessanter Mix".

Der Einlass beim "Electrisize High Voltage" in der Neusser Skihalle ist um 21 Uhr und der Eintritt kostet acht Euro.

Quelle: NGZ