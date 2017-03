Neuss: "Erfttrabanten" feiern ihr Jubiläum als Königszug

Hans Ludwig Dickers setzt sich beim Frühjahrsschießen durch und wird als zweites Zugmitglied Gildekönig.

So ein Jubiläum setzt Kräfte frei. Das beweist der Zug "Erfttrabanten" der Schützengilde, aus dessen Reihe sich gleich drei Mitglieder um die Würde des Korpskönigs bewarben. Frederik Reymann vom Zug "Schabau Boschte" hatte als vierter Bewerber kaum eine Chance und musste sich - wie die "Erfttrabanten" Jörg Burchartz und Thomas Küsters auch - am Ende Hans Ludwig Dickers geschlagen geben.

Der 58-jährige Immobiliengutachter, der seit 2009 bei den "Erfttrabanten" aktiv ist und aktuell den Rang eines Feldwebels bekleidet, ist der zweite Gildekönig, den diese Zuggemeinschaft stellen kann. Zuvor war es im Jahr 1996 schon Hans-Bernd Dahmen gelungen, oberster Repräsentant des Korps zu sein. Der Traditionszug der Schützengilde kann sein 50-jähriges Bestehen also wie erhofft als Königszug feiern.

Zum Start in das Jubiläumsjahr hatte der Zug um Oberleutnant Guido Burchartz schon zu einem Festakt in das Kloster Immaculata eingeladen. Dort schenkten die "Röskes" der Gemeinschaft eine neue Königskette, weil die alte nicht mehr erweitert werden kann. Für den Musikzug des TV Orken gratulierte Horst Görtz, denn die Orkener und die "Erfttrabanten" organisieren schon seit Jahrzehnten am Schützenfestmontag ein Frühschoppenkonzert für die Senioren im Kloster Immaculata. An dem beteiligt sich auch das Tambourcorps "Germania" Hoisten. Beide Kapellen waren daher auch in der Messe vor dem Festakt zu hören, die der Kölner Domdechant Monsignore Robert Kleine in der Klosterkapelle zelebrierte. Den Kontakt zwischen Orden und Zuggemeinschaft stellte vor mehr als 25 Jahren Pastor Jochen Koenig her, der mit seinen "Erfttrabanten" die Vorabendmesse am Neusser Schützenfestwochenende gestaltet.

Der neue Gildekönig wird am 24. Juni im "Gare du Neuss" offiziell proklamiert. Er tritt die Nachfolge von Markus Vieten an, dem Major Stefan Schomburg auf dem Scheibendamm für ein tolles Königsjahr dankte. Hans Ludwig Dickers wird das Korps mit Ehefrau Hiltrud repräsentieren. Er arbeitet bei der Sparkasse, lebt in Straberg und ist Kreistagsabgeordneter der CDU sowie stellvertretender Vorsitzender der CDU Dormagen. Zudem engagiert sich der vierfache Vater in der Freiwilligen Feuerwehr Straberg.

(-nau)