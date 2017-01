später lesen Neuss Erinnerungen an Kultsänger Buddy Holly im RLT Teilen

Als Buddy Holly 1959 im Alter von nur 23 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, trat ein Künstler ab, dessen Vermächtnis bis heute strahlt. Hits wie "Peggy Sue", "Oh Boy" und "That'll Be The Day" sind immer noch aktuell, gerade junge Leute fühlen sich vom rebellischen Charakter der Songs angezogen. Ältere kommen ins Träumen - und so manche "ungezogene" Jugenderinnerung kehrt beim Hören zurück. Das Musical "Buddy Holly" war mehr als ein Jahrzehnt am Start und ehemalige Ensemblemitglieder beschlossen, einen der Urväter des Rock'n'Roll weiter touren zu lassen. Die Erinnerungen an Kultsänger Buddy Holly werden so wach gehalten. Von Martin Horn