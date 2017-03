Neuss: Erneut bejubeln Jäger ihre Regimentssieger

Selbstbewusst gingen die Jäger gestern Morgen in ihre Chargiertenversammlung, denn am Samstag war beim Regimentsschießen - wie im Vorjahr - wieder "Jäger-Tag" gewesen. Die grün-weiße Mannschaft wiederholte ihren Sieg. 147 von 150 möglichen Ringen reichten zum ersten Platz, denn das Team der Hubertusschützen kam zwar auf die gleiche Trefferzahl, doch die Jäger hatte eine "Zehn" mehr geschossen. Doch damit nicht genug: Der noch junge Schießmeister des Korps, Patrick Coersten (24), war erneut der beste Einzelschütze des gesamten Neusser Schützenregiments: 50 von 50 Ringen lautete seine makellose Bilanz. Bereits im Vorjahr hatte Coersten das Regimentsschießen gewonnen. Den Triumph der Jäger machte schließlich Dirk Seidel perfekt, dem der beste Schuss des Wettbewerbs gelang.

Die Erfolge beim Regimentsschießen am Samstag beflügelte gestern offenbar die Chargierten der Züge im gut besetzten Marienhaus derart, dass Major und Vorsitzender René Matzner die Tagesordnung in der Rekordzeit von nur 57 Minuten abarbeitete. Ein Beleg, dass das Jägerkorps gut aufgestellt ist.

Wichtigste Personalie: Der frühere Jägermajor Gerd Scheulen, er führte von 1999 bis 2008 das Korps, soll nun auch Ehrenmitglied der Grün-Weißen werden. Diesen Antrag stellte der Zug "Munteres Rehlein", in dessen Reihen Scheulen marschiert. Der Jägervorstand unterstützt den Antrag, für den es gestern in der Chargiertenversammlung viel Zuspruch gab. Das letzte Wort aber haben die Schützen. So wird die Jahreshauptversammlung am 1. Dezember über den Antrag entscheiden. Dann steht auch das Votum an, ob Hans-Jürgen Hall zum Ehrenmitglied ernannt wird. Hall war in der Nachfolge Scheulens bis Ende Dezember Major und Vorsitzender des Jägerkorps. Ihm war bereits damals die Ehrenmitgliedschaft angetragen worden. Matzner: "Zwei sehr gute Vorschläge."

(lue-)