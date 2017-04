Neuss: EU-Investitionsfond ist noch bis 2020 verfügbar

In der Pegelbar warben die EU-Kommission und die Europäische Investitionsbank für mehr private Investitionen.

Um für den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu werben, mit dem die EU-Kommission, die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds Unternehmen dazu bringen wollen, mehr zu investieren, lud der Rhein-Kreis gemeinsam mit dem Konsortium NRW.Europa in die Pegelbar ein. Zu Gast waren vor allem Firmen, die sich allerdings damit vertrösten mussten, dass sie von der EU nichts geschenkt oder geliehen, sondern lediglich die Möglichkeit verlängert bekommen, Kredite für ihre risikoreicheren, aber dabei trotzdem soliden Unternehmungen über bestehende Förderprojekte der EU aufzunehmen.

Der EFSI sollte zunächst nur bis 2017 gelten, offenbar wurde die sogenannte Garantiefazilität - denn EFSI ist eigentlich gar kein Fonds - aber zu wenig ausgeschöpft. "Die EU befindet sich in einem Investitions- und Wettbewerbsrückstand", sagte Antonie Kerwin von der European Investment Bank. Es bestehe auch fast zehn Jahre nach der Finanzkrise noch immer auch in Deutschland eine hohe "Risiko-Aversion", der es entgegenzuwirken gelte. Durch EFSI könnten europaweit mithilfe privater Investoren - damit seien vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit 250 bis maximal 3000 Mitarbeitern gemeint - insgesamt 315 Milliarden Euro an Investitionsmitteln freigesetzt werden.

Infos und Antrag für Unternehmen unter www.eib.org/efsi/how-does-a-project-get-efsi-financing/index.htm

