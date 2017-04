Neuss: Ex-Prinz Ulrich Robertz wird Chef bei "Grün Weiß Gelb"

Ulrich Robertz kann den Zusatz "kommissarisch" aus seiner Amtsbezeichnung streichen. Denn der Prinz Karneval der Stadt Neuss in der Session 2006/2007, der die Geschäfte der Großen Neusser Karnevalsgesellschaft "Grün Weiß Gelb" (GNKG) führte, seit im Vorjahr Marco Roeb überraschend den Vorsitz niederlegte, wurde jetzt in der Jahreshauptversammlung ganz offiziell zum Vorsitzenden gewählt. Der Fleischereibetriebsinhaber und Gastwirt ist nach der langen Ära von Ernst Schlaak erst der dritte Vorsitzende der im Jahr 1950 gegründeten Gesellschaft.

Das Führungsmannschaft ist damit wieder komplett, da Roeb das Amt des Schatzmeisters übernimmt und dafür ein einstimmiges Votum erhielt. Er übernimmt die Aufgabe von Dieter Düser, der nicht mehr als Schatzmeister zur Verfügung stand. Die Vorstandsmitglieder Alfred Heinrichs und Manfred Hübers sowie Sitzungspräsident Werner Zok standen nicht zur Wahl an - und bleiben auch auf ihren Posten.

Gemeinsam geht das neu zusammengestellte Gremium die anstehenden Aufgaben an und will, so Ulrich Robertz nach seiner Wahl, "Grün Weiss Gelb" als Further Verein den Menschen in der Nordstadt wieder näher bringen. Dies geschieht erstmals am 17. Juni beim Sommerfest der Gesellschaft, das im Naherholungsgebiet "Jröne Meerke" ausgerichtet wird.

(-nau)