Neuss: Exklusivkonzert für treue DKN-Abonnenten

Die durch die Stadt Neuss geförderten Stipendiaten der Kammerakademie gestalteten das Programm.

Wenn die Eventlocation "Wetthalle" zum Musiktempel wird, dann ist einmal mehr ein besonderes "Dankeschön" angesagt. Vor vier Jahren hat Martin Jakubeit, Orchestermanager der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN), den Exklusivabend für treue Abonnenten eingeführt. Die Wetthalle wird entsprechend zur schmucken Location mit viel Kerzenlicht, roten Samtvorhängen und kleinen Tischen zwischen den Stuhlreihen umgerüstet.

Ausnahmslos die von der Stadt Neuss geförderten Stipendiaten der DKN gestalten das Programm und gewähren ihren Gästen auch einige private Einblicke. So erfuhren zum Beispiel die rund 150 Zuhörer, dass die Nürnbergerin Martha Windhagauer (27), seit 2014 DKN-Stipendiatin, wie viele ihrer Vorgänger das große Los gezogen hat. Sie scheidet im Dezember aus, weil sie ein festes Engagement bei der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim erhält. Vorher macht sie noch ihren Master mit Johannes Brahms' "Violasonate Nr. 1 a-Moll", dessen ersten Satz sie in der Wetthalle derart gekonnt aufführte, dass sie sich um ihren Abschluss keine Sorgen machen muss.

Eine Senkrechtstarterin ist auch die 1986 in Armenien geborene Lilit Tonoyan. Sie ist seit September 2016 DKN-Stipendiatin, ein Jahr zuvor hatte sie den Kunstförderpreis der Stadt Neuss erhalten. Seit ihrer Studienzeit befasst sie sich mit außergewöhnlichen Formaten wie der "MusikFabrikKöln" und dem "Cologne World Jazz Ensemble". Sie beglückte auch das Publikum in der Wetthalle mit einem Experiment, indem sie eine Hymne des armenischen Philosophen Hovhannes Erznkatsi aus dem frühen 13. Jahrhundert mit einem Präludium aus Johann Sebastian Bachs "Partita für Violine solo" verknüpfte. Den Hymnus spielte ihr Partner Davit Melkonyan (Violoncello), ebenfalls 1986 in Armenien geboren. Weil sich die 1992 in Polen geborene Magdalena Wieckowska (Violine), seit Oktober 2015 DKN-Stipendiatin, an der Hand verletzt hatte, überraschte sie das Publikum mit ihrem schönen Mezzosopran und einem Song aus dem Fred Astaire-Filmmusical "Swing Time".

Die Stipendiatinnen Amane Horie (Violine) und Luzia Antonescu (Viola) bereicherten das Programm mit ungewöhnlichen Werken in vollkommenem Spiel. Zum Schluss fanden sich alle zum Tango-Quartett zusammen. Dabei hätte Carlos Gardels berühmtester Tango "Por una cabeza" ruhig mit Klavier gespielt werden können. Denn Susanna Klovsky war einmal mehr bei vielen Werken exzellente Begleiterin. Ihr assistierte Heike Schuch, ehemals DKN-Stipendiatin und Neusser Kunstförderpreisträgerin.

(Nima)