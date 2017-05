später lesen Neuss Experten erklären die Architektur der Stadt 2017-05-10T19:06+0200 2017-05-11T00:00+0200

Beim "Tag der Städtebauförderung" am 13. Mai wird der östliche Innenstadtrand in den Blick genommen. Die städtebauliche "Verwandlung" dieses Teils der Kernstadt war 2007 unter dem Motto "Neuss rückt ans Wasser" angegangen worden - und genau so lautet auch der Titel einer Ausstellung, die Bürgermeister Reiner Breuer am Samstag um 11 Uhr im Foyer des "Haus am Pegel" (Am Zollhafen 1) eröffnet, der Zentrale des Neusser Bauvereins. Um den vollzogenen Wandel anschaulich zu machen, werden ab 12 Uhr auch drei geführte Touren angeboten. Die gleichzeitig stattfindenden Rundgänge, für die maximal eine Stunde eingeplant werden muss, starten ebenfalls am Haus des Bauvereins.

