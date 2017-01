später lesen Neuss Falsche Multimedia-Experten erbeuten Schmuck Teilen

Twittern







Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Multimediafirma zu sein, haben sich zwei Unbekannte am vergangenen Montagmittag gegen 12.15 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Seniorin "Am Kivitzbusch" verschafft. Dies teilte die Polizei gestern mit. Während einer der beiden die Dame in ein Gespräch verwickelte, betrat der zweite unbemerkt andere Räume. Nachdem die beiden Männer plötzlich eilig die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte, dass ihr Schmuck entwendet wurde. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Dieben. Sie waren dunkel gekleidet, ungefähr 1,80 Meter groß und sprachen deutsch mit einem Akzent. Zudem trugen sie eine Art Firmenausweis an einem Band um den Hals. Hinweise auf die Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.