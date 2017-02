später lesen Geschichte Faustkeil belegt frühe "Besuche" des Neandertalers 2017-02-20T19:07+0100 2017-02-21T00:00+0100

Holzheim (JaHu) Ob Stein-, Römer- oder Frankenzeit - in Holzheim haben sich schon immer Menschen angesiedelt. Viel Stoff zum Forschen - und tatsächlich gibt des kaum einen anderen Neusser Stadtteil, in dem so intensiv die eigene Geschichte erkundet wird. Der Heimatverein Holzheim unterhält eine Geschichts- und eine Archäologie-Werkstatt. Deren Funde lagern im Holzheimer Rathaus-Keller. Außerdem haben die Mitwirkenden eine kleine Bibliothek mit mehr als 1000 Fachbüchern angesammelt.