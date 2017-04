Neuss: Ferienprogramm in der Stadtbibliothek

Theater, Lesung und Spielveranstaltungen stehen in der Bibliothek in den Ferien auf dem Programm für Kinder.

Pünktlich zum Beginn der Ferien startet das Osterferienprogramm der Stadtbibliothek Neuss für Kinder ab vier Jahren und Jugendliche. Heute gibt es um 9.30 Uhr eine Vorstellung des Seifenblasen-Figurentheaters von ihrem Stück "Fußballhase Willy Löffel" für Kinder ab drei Jahren (nur nach Anmeldung unter 02131/904208).

Morgen ist Kinotag. Die Stadtbibliothek zeigt um 11 Uhr einen Überraschungs-Osterfilm ohne Altersbeschränkung. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung "Treffpunkt Lesebär - Das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek" präsentiert am Donnerstag, 13. April, 15 Uhr, das Buch "Das Geheimnis des kleinen Osterhasen" von Judith Steinbacher und Gisela Dürr. Die Geschichte für Kinder ab vier Jahren handelt von dem kleinen Hasen Leopold. Er ist so klein, dass er bei den Ostervorbereitungen alle nur stört. Doch die diebische Elster hoch oben im Baum hat eine tolle Idee. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Danach macht die Bibliothek wegen der Osterfeiertage eine Veranstaltungspause. Aber am Dienstag, 18. April, 15 Uhr, ist der bekannte Autor Jesko Habert zu Gast und liest aus seinem neuen Buch "Pepe und der Pups-Roboter". Der Autor und Umweltsoziologe hat in seiner zehnjährigen Tätigkeit als Bühnenpoet einen bildreichen Stil entwickelt, den er in seinen Kindergeschichten mit seinem Nachhaltigkeits-Hintergrund verbindet. Jesko Habert lebt und arbeitet in Berlin. Sein Buch erzählt von Pepe, der die Ausflüge mit seinem Papa liebt. Auf den langen Spaziergängen hat Pepe aber schnell keine Lust mehr, zu Fuß zu gehen und lässt sich bald auf Papas starke Schultern nehmen. Doch eines Tages hat Papa Rückenprobleme und kann Pepe nicht mehr herumtragen. Schon nach kurzer Zeit quengelt und tobt er nun auf ihren Erkundungstouren, bis Papa sich etwas einfallen lässt: Er baut einen Roboter, der Pepe durch die Gegend fährt. Der Eintritt ist frei, die Geschichte ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet.

Auch am Donnerstag, 20. April, heißt es in der Stadtbibliothek wieder "Osterferienkino". Gezeigt wird ein Fantasy-Abenteuerfilm für Kinder ab zwölf Jahren. Der Eintritt zu der Vorführung, die um 14 Uhr beginnt, ist frei.

Den Abschluss bildet am Samstag, 22. April, ein Fußballturnier. Auf der Xbox-One und der PlayStation 4 können fußballbegeisterte Kinder ihr Können auf dem virtuellen Rasen zeigen und tolle Preise gewinnen. Die Teilnahme an dem Turnier ist kostenlos, eine Anmeldung unter 02131/ 904208 ist erforderlich. Das Turnier beginnt um 14 Uhr.

Quelle: NGZ