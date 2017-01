Neuss: Firmen stellen sich dem Thema Gesundheit

Beim Mittelstandsforum diskutieren Experten über Konzepte zur Gesundheitsförderung. Von Andreas Buchbauer

Gesundheitsförderung spielt im Wirtschaftsleben eine immer größere Rolle. Denn gesunde und zufriedene Mitarbeiter fallen nicht nur seltener aus, sondern sind auch produktiver. Die Ansätze, was Firmen für ihre Mitarbeiter tun können, sind jedoch vielfältig. Das Neusser Mittelstandsforum rückt das Thema "Gesundheitsförderung im Unternehmen - nachweislich erfolgreich" am Dienstag, 31. Januar, in den Blickpunkt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Forum der Sparkasse Neuss an der Michaelstraße 65.

Zunächst wird Rob Schokker, General Manager Human Ressources bei 3M, ein Impulsreferat halten. In 30 bis 40 Minuten stellt er vor, weshalb Gesundheitsmanagement für den international tätigen Konzern, der seine Zentrale für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in Neuss hat, wichtig ist. Dabei stellt er die Philosophie des Unternehmens vor, die auf fünf Säulen fußt: Bewegung (Fitnessangebote), Flexibilität (Work-Life-Balance), Ernährung, Familien-Service sowie medizinische Angebote. Zudem wird Schokker über Angebote zum Anti-Stress-Management berichten.

Nach dem Impulsvortrag wird es eine von Tom Hegermann moderierte Podiumsdiskussion geben. Teilnehmer sind Jürgen Albersmann, Geschäftsführer des Logistik-Dienstleisters Contargo GmbH Neuss, Daniel Schillings, Inhaber der NeusserReha, und Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Instituts für betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) GmbH. Sie werden über ihre Erfahrungen mit Blick auf das Thema berichten - und aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Die Contargo Neuss GmbH zum Beispiel hat ihre Kräne im Neusser Hafen mit verbesserten Sitzen ausgestattet. Das Ziel des Logistik-Dienstleisters: Rückenbeschwerden der Kranführer vorbeugen. Zudem kommt regelmäßig ein Masseur ins Unternehmen - und wer lieber auf eigene Faust ins Fitnessstudio geht, kann einen Beitragszuschuss bekommen.

Daniel Schillings wird schildern, welche Maßnahmen er zur Gesundheitsförderung in Unternehmen für geeignet hält. Die Angebote der Contargo GmbH Neuss und von 3M bewertet er positiv. Trotzdem weist er darauf hin, dass jedes Unternehmen eine individuelle Lösung brauche. Andreas Schmidt richtet den Blick auf kleine Unternehmen - diese könnten sich in Betriebsnachbarschaften organisieren und so gemeinsam Angebote zur Gesundheitsförderung schaffen. Zur Teilnahme am Mittelstandsforum der städtischen Wirtschaftsförderung ist eine Anmeldung erforderlich. Sie ist per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de möglich.

Quelle: NGZ