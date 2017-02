später lesen Neuss Flüchtiges Duo nach Überfall auf einen Kiosk gesucht Teilen

Mit einer großen Anzahl von Streifenwagen fahndete die Polizei am späten Montagabend nach Räubern, die zuvor einen Kiosk an der Bockholtstraße überfallen hatten. Wie die Polizei gestern mitteilte, betraten die beiden Männer gegen 22.15 Uhr den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung Bataverstraße. Die Beamten fahndeten anhand folgender Beschreibung nach den Tätern: Beide Männer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank.