später lesen Neuss Frauenberatungsstelle vergrößert ihr Team und das Angebot 2017-02-15T19:07+0100 2017-02-16T00:00+0100

Seit den unzähligen Übergriffen auf Frauen, die in Köln in der Silvesternacht 2015/16 isoliert, begrapscht, bedrängt und beleidigt wurden, ist sexualisierte Gewalt verstärkt ein Thema in der Öffentlichkeit. Die Landesregierung hat deshalb sogar die Mittel für die landesgeförderten Frauenberatungsstellen aufgestockt. Auch die Neusser Frauenberatungsstelle (Fbst) profitiert davon: Zwei neue Mitarbeiterinnen teilen sich seit kurzem eine neue Vollzeitstelle. Fleur König (36) und Meike Offer (27) haben die Aufgabe, neue Präventionsansätze zu entwickeln sowie das Sicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen im Rhein-Kreis zu stärken. Von Bärbel Broer