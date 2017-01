Neuss: Fröhliche Abschiedsfeier für Reinartz

Bürgermeister Reiner Breuer war noch in China unterwegs, als zum Abschied von Bertold Reinartz als Vorsitzender des RLT-Trägervereins erst "The King's Speech" über die Studiobühne ging und dann Reden anstanden. Da China dieses Mal gleich nebenan lag, nämlich in der VHS, wo der erste China-Tag stattfand, hatte Breuer es nicht weit: Er kam zwar später, aber hielt sein Versprechen, nach der "King's Speech" nicht auch noch eine "Mayor's Speech" zu halten. Und so betonte er, was gestern der Tenor überhaupt war: Dank an Bertold Reinartz für 20 Jahre Arbeit für das RLT. Viele Gäste hatten sich zu dieser Extra-Vorstellung eingefunden, Freunde, Weggefährten, Politiker - auffällig war nur, dass kein Verantwortlicher der Kulturverwaltung anwesend war: "Aus terminlichen Gründen abgesagt", wie RLT-Intendantin Bettina Jahnke erklärte.

Gleichwohl: Die Stimmung war bestens. Nicht nur, weil die Inszenierung mit Andreas Spaniol und Stefan Schleue in den Hauptrollen die Zuschauer (erneut) begeistert hatte, sondern weil auch die Reden stimmten. Reinartz-Nachfolger Cornel Hüsch fand so nette und warmherzige Worte, dass Reinartz tatsächlich bekannte: "Sie haben mich bewegt." Er selbst gab wunderbare Anekdoten aus seiner Amtszeit zum Besten, Jahnke und Joachim Rulfs vom RLT-Förderverein bedankten sich mit wenigen, aber treffenden Worten sehr herzlich. Kurzum: ein schöner Abend.

Quelle: NGZ