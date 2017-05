Neuss: "Für Merkel bin ich das Adressbuch"

Christoph Heusgen, außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel und künftiger UN-Botschafter, sprach gestern in den Räumen der Bürgergesellschaft über Deutschlands neue Herausforderungen in der Welt. Von Simon Janssen

Christoph Heusgen ist kein Mann der lauten Worte. Das bewies der außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel gleich zu Beginn des Gesprächs in den Räumen der Bürgergesellschaft, als er sich als "Adressbuch" der Bundeskanzlerin bezeichnete. Ein äußerst gut gefülltes Adressbuch. Schließlich begleitet der gebürtige Düsseldorfer die Kanzlerin bereits seit 2005 in sämtliche Länder rund um den Globus.

Im Gespräch mit RP-Chefkorrespondent Matthias Beermann ließ er die Gäste an seinen gesammelten Erfahrungen teilhaben und lieferte eine sachliche Einordnung weltpolitischer Themen.

Kontakte knüpfen, sich annähern, Beziehungen pflegen - all das gehört zum Kerngeschäft von Heusgen. Doch wie funktioniert so etwas bei Donald Trump? Heusgen verriet es. Für "nicht ausgeschlossen" habe er es gehalten, dass Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt - und machte sich bereits im Sommer vergangenen Jahres beim ehemaligen US-amerikanischen Sicherheitsberater Henry Kissinger schlau, wie man sich annähern könnte. Dieser riet ihm, den Weg über Trumps Schwiegersohn Jared Kushner zu suchen. "Über diese Beziehung hatten wir relativ früh mit dem Trump-Team Kontakt", sagte Heusgen, der wenige Sekunden später versicherte: "Zu Marine Le Pen haben wir keinen Kontakt."

Das französische Präsidentschaftsduell der rechtsextremen Le Pen und dem parteiunabhängigen Emmanuel Macron griff Heusgen auf, um sich klar zu positionieren. "Wir werden alles tun, was nötig ist, um Macron zu unterstützen." Der 39-Jährige sei ein "hochintelligenter Mann" mit eigenen Reform-Vorstellungen. Man kenne sich bereits aus vergangenen Tagen. Die Erfolgsaussichten Macrons erklärte Heusgen wie folgt: "Frankreich ist so verkrustet, dass weder die Linken noch die Rechten es hinkriegen können, die notwendigen Reformen durchzuführen. Macron bewegt sich in der Mitte."

Bei Gesprächen zum Thema Europa ist der "Brexit" nicht weit: Die Regelungsdichte, die die europäischen Länder miteinander verbindet, auszuklamüsern, sei eine "große Herausforderung". Auch wenn Premierministerin Theresa May, versichere: "Wir kriegen das hin."

Auch Heusgen soll ab Herbst dieses Jahres etwas Besonderes hinkriegen. Dann wechselt er als deutscher Botschafter mit einer Spezialaufgabe im Gepäck zu den Vereinten Nationen: Schließlich bewirbt sich Deutschland um einen der auf zwei Jahre (2019/20) befristeten Sitze im Sicherheitsrat. Seine Kontakte sollen dabei helfen. Einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat bezeichnete Heusgen zum wiederholten Mal als "illusorisch". Man werde den Sicherheitsrat nie reformieren können, sagte der angehende New Yorker, der auch die neue - kritische Stimmen sagen hegemoniale - Rolle Deutschlands in Europa erklärte.

Nicht gelungene Wirtschaftsreformen und außenpolitische Probleme in Frankreich, die Selbstfokussierung Großbritanniens, die Wirtschaftsschwäche Italiens oder schwierige Regierungsverhältnisse in Spanien: All das habe dazu geführt, dass Deutschland plötzlich europäischer Vorreiter in Sachen Kontinuität sei. "Das ist eine Rolle, in die wir nicht rein wollten, die wir aber natürlich annehmen."

Quelle: NGZ