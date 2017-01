Neuss: Funken präsentieren die Karnevalsstars

Die größte Neusser Karnevalsgesellschaft machte den ausverkauften Jupitersaal des Swissôtel zur Jecken-Hochburg. Bei "Kamelle us Kölle" wechselten sich Top-Redner wie Guido Cantz und Bernd Stelter mit den großen Kölner Bands ab. Von Rolf Hoppe

Was für ein prächtiges Bild auf der Bühne gleich zu Anfang von "Kamelle us Kölle" - dominierend und in Blau: die farbenprächtigen Uniformen von Tambourkorps, Tanzgarde, Senatoren und Sitzungspräsident. Dazu und in elegantem Weiß: das Corps d´ Honneur als Elferrat. Mittendrin Prinz Dieter III. (Hellendahl) und seine Novesia Anita I. (Löwner) - und im Publikum Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Schornsteinfeger. Da kann das neue Jahr ja nur Glück bringen.

Wie sich am Dienstag vor mehr als 1300 begeisterten Gästen zeigte, hatte Sitzungspräsident Andreas Radowski im ausverkauften Jupitersaal des Swissôtel in seiner Begrüßung der Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Brauchtum und den Jecken nicht zu viel versprochen: Es gab ein Top-Star-Angebot an Büttenrednern, Musikgruppen und Tanzkorps. Komplettierten doch Stars wie "De Blötschkopp" Marc Metzger, Guido Cantz, Martin Schopps und Bernd Stelter ein mitreißendes musikalisches und akrobatisches Programm, das bis zur traditionellen Aftershow-Party für mehr als fünf kurzweilige Stunden sorgte. Neuss - an diesem Abend die Karnevals-Hochburg.

Ob Kapitän oder Wichtel, Ganzkörper-Häsin oder Polizistin, im schwarzen Anzug als Beerdigungsunternehmer oder Burgherr: Geschunkelt wurde schon vor dem offiziellen Beginn. So hatte es Martin Schopps mit seinen pädagogisch wertvollen Erfahrungen als Lehrer leicht, das Publikum einzustimmen. Er tat dies mit Witze über die heutige Jugend, die von Medien geprägt sei ("Mit zwei Fünfen im Zeugnis ins Recall"). Oder mit einem Blick in Patchwork-Familien: "Mutter kommt mit einem neuen Vater. Die Kinder: Den hatten wir schon."

Dem setzte Guido Cantz, ein Star aus Funk und Fernsehen, noch einen drauf. Er erklärte den Begriff Chillen als "die Kunst, sich beim Rumhängen nicht zu langweilen" oder Taschendieb als "Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung."

Beim "Blötschkopp" darf man nicht in der ersten Reihe sitzen. Da wird man schnell Ziel eines Witz-Feuerwerks erster Güte. Witze wie diesen: Frau (Jägerin) erzählt stolz, einen Hirsch geschossen zu haben. Ihr Mann: "Jetzt bringe ich erst mal den Sattel zurück".

Bernd Stelter hatte es mit den Mächtigen auf dieser Erde: Donald Trump nannte er Tim Toupet, Erdogan den Beleidigungsklagen-König, Putin einen Weggefährten von Wrestler Tim Wiese.

Nicht zu toppen war das "musikalische Fünfer-Kleeblatt": "Brings", die wilde Truppe mit ihren Ohrwürmern - die reinste Anarchie auf der Bühne. "Klüngelköpp" mit Trommelwirbel und "Kasalla" mit dem Piratenlied wurden mit Riesenbeifall verabschiedet. Dann endlich konnt man schunkeln mit den "Bläck Föös" und mit "Kölsch Jeföhl". Und zum Höhepunkt kamen die "Räuber" mit einem Lied, das wie das Fazit des Abend klang: "Wunderbar". Für Ober-Räuber Karl-Heinz Brand, der sich auf seiner letzten Tournee befindet, war der Abend ein Heimspiel. Aus dem verabschiedete er sich erkennbar bewegt mit bekannten Räuber-Liedern wie "Schau mir in die Augen" und "Wenn et Trömmelche jeht".

Nach den glanzvollen Auftritten der Blauen Funken und der Stadt- und Prinzengarde landete zwischendurch auch das große Kölner Tanzkorps "Luftflotte" in Neuss. Mit tänzerischer Akrobatik auf höchstem Niveau und schönen Bildern. Dazu passte auch die karnevalistische Leichtigkeit von Sitzungspräsident Radowski.

