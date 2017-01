Neusser Woche Drei Kommunale Krankenhäuser: Fusion ist Chance auf weitere Spitzenmedizin

Bedeutet eine Fusion der beiden Kreis-Krankenhäuser mit dem "Lukas" mehr oder weniger medizinische Versorgung für die Bürger im Rhein-Kreis?

Mein Freund wohnt mit seiner Familie direkt neben einem Krankenhaus. Seine Frau fährt kein Auto. Gleichwohl hat er sich entschieden, den erforderlichen orthopädischen Eingriff im viele Kilometer entfernten Hackenbroich vornehmen zu lassen. Warum ich dieses Beispiel erzähle? Ganz einfach: Weil es belegt, dass wir Menschen - Notfälle ausgeklammert - nach medizinischen und nicht nach geografischen Gesichtspunkten entscheiden, welchem Arzt wir uns anvertrauen.

Wer dieser These folgt, der sortiert die Ausgangslage noch einmal neu, wenn in den nächsten Wochen und Monaten die möglichen, ja eigentlich erforderlichen Kooperationen - bis hin zur Fusion - der beiden Kreiskrankenhäuser in Dormagen und Grevenbroich mit dem städtischen Lukaskrankenhaus ausgelotet werden. Die Netto-Botschaft lautet dann: Nicht jedes Krankenhaus bietet alles an, sondern jedes Krankenhaus stärkt seine Stärken, überlässt einem Nachbarhaus vielleicht einen Fachbereich, um selbst Freiräume zu erhalten für neue medizinische Angebote, die es bisher kreisweit nicht gibt. Schwerpunktbildung heißt das im Jargon. Wer diesem Ansatz folgt, erkennt, dass die Fusion der drei kommunalen Krankenhäuser eine Chance sein kann, mit breit aufgefächerter Spitzenmedizin für die Bürger an drei Standorten.

Die Vorlage muss vom Rhein-Kreis kommen. Erst wenn er seine defizitären Kliniken - durchaus mit Griff in die Rücklagen - finanziell auf Augenhöhe bringt, ist der Stadt Neuss eine Fusion zuzumuten. Es kann nicht Aufgabe des "Lukas" sein, die Altlasten auszugleichen.

Die operative Führung in einem Fusionsprozess muss aber von Neuss ausgehen, wo medizinische, vor allem auch breite Erfahrung im Krankenhaus-Management vorhanden sind. Neuss und das "Lukas" können aus der Position der Stärke ein Angebot machen; der Kreis und seine Kliniken liefen leicht Gefahr, Bittsteller zu sein. Aber zur Führungsstärke gehört auch Einsicht.

Quelle: NGZ