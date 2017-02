Neuss: Gabriel genoss Gnadentaler Gastspiel

Talk mit Sigmar Gabriel wurde zum gesellschaftlichen Ereignis. Der entspannte Noch-SPD-Vorsitzender punktete vor Unternehmern. Von Ludger Baten

Seit 2003 bittet die Zülow AG beim "Gnadentaler Unternehmer Tisch" (GUT) Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum Gedankenaustausch mit dem Mittelstand. Gestern Abend gelang dem mehr als 40 Jahre alten Handwerksbetrieb das öffentliche Meisterstück: Das Gastspiel von Außenminister Sigmar Gabriel geriet zum gesellschaftlichen Ereignis.

Aurelis-Chef Olaf Geist, einer der Ideengeber des Gare-du-Neuss-Konzeptes, gratulierte der Gastgeberin: "Ein sehr gelungener Abend." Die verbale Vorlage verwandelte Jutta Zülow schlagfertig: "So gut wie diese Veranstaltung ist unser ganzes Unternehmen." Kein Widerspruch. "So viel Zuspruch für das, was hier auf die Beine gestellt wurde, tut auch uns Mitarbeitern gut", sagte Burkhard Lüpschen aus der Zülow-Geschäftsleitung. Fast 200 Besucher zwängten sich in den Farnese-Saal, spendeten dem scheidenden SPD-Vorsitzenden Beifall für Aussagen im Gespräch mit dem früheren ARD-Fernsehmann Ulrich Deppendorf; beim Abtritt nach 90 Minuten sogar stehend - Gabriel hatte das Auditorium auf seiner Seite, obwohl "die Gäste in der Mehrzahl nicht zur SPD-Stammwählerschaft gehören" (O-Ton David Zülow). Arno Jansen wunderte das hörbare Lob für Gabriel nicht: "Er ist ein Politiker mit vielen Facetten." Als der SPD-Chef im Stadtrat beim Bier auf seinen 43. Geburtstag anstieß, war der Außenminister längst wieder unterwegs ...

Quelle: NGZ