Neuss: Gartenlauben und Gewächshaus brennen nieder

Auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Bereich "Bauerbahn" sind am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zwei Gartenlauben und ein Gewächshaus in Brand geraten.

Mehrere Bürger setzten in der Nacht zu Freitag die Polizei über eine starke Rauchentwicklung in dem nur schwer zugänglichen Gebiet in Kenntnis. Die Feuerwehr, die mit mehreren Löschzügen vor Ort war, konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Der Einsatz war um 3 Uhr beendet.

Die Schwierigkeit: "Da es in dem Bereich keinen Hydranten gibt, mussten wir mit Tanklöschfahrzeugen ausrücken, die jeweils 5000 Liter Wasser fassen", sagt Einsatzleiter Michael Schöpkens. Ersten Erkenntnissen nach soll ein noch glimmender Ofen in einer der beiden Gartenlauben ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Das teilte die Polizei gestern mit. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch noch an. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden.

(jasi)