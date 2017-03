Neuss: Gastgewerbe zeigt Karrierechancen auf

Ausbildungsplatzbörse von Dehoga und Arbeitsagentur lockt am 4. April zur Skihalle Neuss. Von Andreas Buchbauer

Die Arbeitsagentur Neuss und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Nordrhein bieten eine Ausbildungsplatzbörse an. Dabei sollen sich Jugendliche am Dienstag, 4. April, von 15 bis 18 Uhr ein Bild von den Karrierechancen in der Hotel- und Gastronomiebranche machen. Das Angebot im allrounder mountain resort, An der Skihalle 1, in Neuss ist Teil der bundesweiten "Woche der Ausbildung". Thomas Kolaric, Geschäftsführer der Dehoga Nordrhein, rührt die Werbetrommel für das Gastgewerbe: "Dort gibt es schnelle Aufstiegschancen, relativ sichere Arbeitsplätze und die Chance, auch international zu arbeiten."

Rund 300.000 Beschäftigte, 48.000 Betriebe und 12.000 Auszubildende - das sind die Eckdaten des Gastgewerbes in Nordrhein-Westfalen. Laut Angaben des statistischen Landesamts IT.NRW sind die Umsätze im NRW-Gastgewerbe im Januar 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen. "Urlaub in Deutschland wird immer beliebter", betont Kolaric. Auch bei den Geschäftsreisen gebe es ein Plus. "Hotellerie und Gastronomie suchen und brauchen motivierte Mitarbeiter." Vom Azubi zum Küchenchef oder Hoteldirektor - das sei in der Branche keine Seltenheit.

Diesen Traum hegt auch Joshua Viprathas. Er befindet sich im Mercure Hotel Düsseldorf/Kaarst im dritten Ausbildungsjahr zum Hotelfachmann. Er möchte Erfahrungen im Ausland sammeln und seinen Betriebswirt machen. Sein Ziel: Er möchte eines Tages ein Hotel leiten. Das Mercure Hotel gehört neben dem Hotel zum Deutschen Eck (Meerbusch), der allrounder mountain resort GmbH & Co. KG (Neuss), dem Holiday Inn (Düsseldorf/Neuss), dem Swissôtel (Düsseldorf/Neuss), dem Dorint Kongress Hotel (Düsseldorf/Neuss), Catering Bauer (Neuss), dem Berufsbildungszentrum (BBZ) Grevenbroich, Innogy SE - RWE und die Agentur für Arbeit zu den Ausstellern bei der Ausbildungsbörse.

Dabei sind nicht nur Jugendliche willkommen, sondern auch deren Eltern. Sie spielen bei der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz schließlich oft eine bedeutende Rolle. "Wir möchten den Jugendlichen, aber auch den Eltern zeigen, wie vielfältig die Ausbildung im Gastgewerbe ist", sagt Wolfgang Draeger, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, die auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständig ist.

Die Teilnahme an der Ausbildungsbörse ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

