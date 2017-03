später lesen Neuss "Gehaltserhöhung" für alle Ausschussvorsitzenden FOTO: Tinter Anja FOTO: Tinter Anja 2017-03-20T18:42+0100 2017-03-21T00:00+0100

Der Stadtverordnete Martin Flecken (CDU) rechnet damit, dass sich künftig Politiker regelrecht darum reißen werden, einen Ausschuss leiten zu dürfen. Denn ihnen stehen jetzt Monat für Monat rund 500 Euro an Aufwandsentschädigung zusätzlich zu. So will es das Land, das mit dieser "Gehaltserhöhung" das Ehrenamt stärken will, so setzt es die Stadt Neuss - als eine von wenigen im Umkreis - auch vollständig um.

