Unbekannte hatten in Neuss Mitte März einen Geldautomaten im Foyer der Sparda-Bank gesprengt. Nun soll der Geldbehälter in einem Wald wieder aufgetaucht sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Angestellte des Bauhofes der Stadt Kaarst sollen am Dienstagmittag bei Säuberungsarbeiten auf dem Kirmesplatz an der Xantener Straße in Kaarst drei Geldbehälter entdeckt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst unbekannte Gegenstände lagen in einem Gebüsch hinter dem dortigen Schützenbaum verteilt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben nun, dass es sich bei den Geldkassetten um die des aufgesprengten Geldausgabeautomaten an der Kapitelstraße handelt, heißt es bei der Polizei weiter.

Wer hat verdächtige Personen in Kaarst gesehen?

FOTO: Woitschützke, Andreas

Unbekannte Täter hatten am Freitag, dem 10.03.2017, einen Geldautomat der Sparda-Bank auf der Kapitelstraße gesprengt und Bargeld erbeutet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit vom 10. März bis 21. März 2017 verdächtige Personen oder Vorkommnisse am Kirmesplatz in Kaarst beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(klik)