So haben die Geschäfte in Neuss an Silvester 2016 geöffnet

Wer am 31. Dezember noch nicht alle Einkäufe für Silvester erledigt hat, hat dazu noch bis in die Nachmittagsstunden Gelegenheit. Hier gibt es die wichtigsten Öffnungszeiten.

Einkaufen Die großen Supermärkte haben an Silvester zum Teil bis in die spätern Nachmittagsstunden geöffnet. So haben die Edeka-Filialen bis 16, einige sogar bis 18 Uhr geöffnet. Die Edeka-Märkte informieren per Aushang am Markt über die genauen Öffnungszeiten.

Die Lidl-Filialen in Neuss sind von 7 bis mindestens 16 Uhr geöffnet, in einigen kann man noch länger einkaufen. Dies wird dann per Aushang in der Filiale bekannt gegeben. Bei Kaufland an der Römerstraße kann man zwischen 7 und 18 Uhr einkaufen. Die Netto-Filialen in Neuss sind von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Die Rewe-Filiale am Büchel hat von 7 bis 18 Uhr und die Filiale an der Bahnhofsstraße hat von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Aldi-Filialen in Neuss haben von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Rheinpark-Center ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Real im Center öffnet zwischen 7 und 15 Uhr, der Real an der Bataverstraße öffnet von 8 bis 14 Uhr. Bei Real an der Breslauer Straße ist von 7 bis 15 Uhr geöffnet.

Im Kaufhof kann man an Silvester von 9 bis 14 Uhr shoppen. Das Modehaus Heinemann ist 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Gewürzmühle Engels öffnet am Büchel von 9 bis 13 Uhr und in der Hymgasse von 9.30 bis 13 Uhr. Die Filiale der Parfümerie Douglas im Rheinpark-Center ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Bei Toys "R" Us kann noch zwischen 9 und 14 Uhr eingekauft werden.

Bäder Das Nordbad bleibt an Silvester und Neujahr geschlossen. Das Stadtbad hat an Silvester von 8 bis 13 Uhr seine Pforten geöffnet. Am 1. Januar kann von 12 bis 20 Uhr im Südbad geschwommen werden. Wellneuss ist Silvester von 10 bis 16 Uhr, an Neujahr von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Eissporthalle An Silvester ist in der Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße zwischen 11.30 und 16 Uhr Laufzeit. Am 1. Januar ist von 12 bis 16 Uhr Laufzeit, danach steht von 17 bis 19 Uhr Disco auf dem Programm.

Hinweis: Es haben noch nicht alle Geschäfte ihre Öffnungszeiten bekanntgeben. Diese Übersicht wird aktualisiert, sobald weitere Zeiten feststehen.

