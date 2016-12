So haben die Geschäfte in Neuss an Heiligabend 2016 geöffnet

Wer bis zum 24. Dezember noch nicht alle Einkäufe für das Fest erledigt hat, hat dazu noch bis in die Nachmittagsstunden Gelegenheit. Wir sagen, wie lange die großen Einzelhändler und die Einkaufszeiten im Rhein-Kreis an Heiligabend geöffnet haben.

Einkaufen Die großen Supermärkte haben bis in die Mittagsstunden geöffnet. So kann man zum Beispiel bei Edeka am Holzheimer Weg zwischen 8 und 14 Uhr einkaufen. Die Filiale an der Kaarster Straße ist zwischen 7 und 13 Uhr, das Geschäft an der Venloer Straße zwischen 7 und 13 Uhr geöffnet. Die Filiale an der Sternstraße kann zwischen 7 und 14 Uhr angesteuert werden.

Die Lidl-Filialen in Neuss sind an Heiligabend zwischen 7 und 14 Uhr geöffnet. In den Netto-Filialen in Neuss kann man von 7 bis 14 Uhr einkaufen gehen. Bei Kaufland an der Römerstraße ist ebenfalls bis 14 Uhr geöffnet.

Das Rheinpark-Center ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Real-Markt im Rheinpark-Center öffnet bereits um 7 und schließt um 14 Uhr. In der Rewe-Filiale am Büchel ist von 7 bis 14 Uhr geöffnet, im Rewe-Markt an der Bahnhofsstraße kann man von 7.30 bis 14 Uhr einkaufen. Die Aldi-Filialen in Neuss haben von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Last-Minute-Geschenke sind am 24. Dezember ebenfalls noch zu bekommen. Zum Beispiel im Kaufhof an der Niederstraße von 8.30 bis 14 Uhr. Im Modehaus Heinemann können Kurzentschlossene von 9.30 bis 13 Uhr shoppen. Die Gewürzmühle Engels hat am Büchel von 9 bis 12 Uhr und an der Hymgasse von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Parfümerie Douglas am Büchel und im Rheinpark-Center öffnet von 10 bis 14 Uhr. Bei Toys'R'Us gibt es noch zwischen 9 und 14 Uhr die Möglichkeit, Geschenke für die Kleinen zu erstehen.

Bäder An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag haben alle städtischen Bäder geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag hat das Nordbad von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eissporthalle Eislaufen ist an Heiligabend und am ersten Feiertag nicht möglich. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in der Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße von 11 bis 15 Uhr Laufzeit. Von 16 bis 18 Uhr ist Christmas-Party.

Hinweis: Es haben noch nicht alle Geschäfte ihre Öffnungszeiten bekanntgeben. Diese Übersicht wird aktualisiert, sobald weitere Zeiten feststehen.

(lsa/url)